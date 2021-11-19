Гореть должны все! Премьера легенды русской музыки – грандиозной оперы Модеста Мусоргского «Хованщина» в постановке Леонида Баратова – состоится сегодня и завтра на Приморской сцене Мариинского театра.

Показы подготовлены совместно труппами Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Приморской сцены. Спектакли пройдут под управлением выдающегося дирижера современности, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

Монументальная «Хованщина» создана по мотивам реальных исторических событий XVII века: регентское правление царевны Софьи при малолетних царях Иване и Петре, стрелецкий бунт, распри между боярскими кланами. Народные, хоровые сцены имеют в опере огромное значение. Выпукло нарисованы и характеры персонажей: надменный Хованский, величественный Досифей, сильная и страстная староверка Марфа…

Историческая достоверность, монументальность, внимание к деталям, размах массовых сцен – все было отражено в выдающейся постановке «Хованщины» в режиссуре Леонида Баратова, премьера которой состоялась на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра 13 июля 1952 года. К 150-летию со дня рождения Модеста Мусоргского в 1989-м Валерий Гергиев осуществил капитальное возобновление спектакля – реставрировались знаменитые декорации Федора Федоровского, восстанавливались исторические костюмы, партии готовили молодые певцы. Это была первая крупная художественная акция Валерия Гергиева в роли главного дирижера театра.

Полноценным героем спектакля является и оркестр.

– Для меня звучание оркестра в финальной сцене гораздо важнее, чем бутафорские страсти на сцене. Так ли уж важно, горит или не горит раскольничий скит? Мне кажется, здесь должен гореть весь оркестр, – подчеркивает маэстро.

Главные партии в премьерных показах «Хованщины» на Приморской сцене исполняют солисты Мариинского театра: Юлия Маточкина, Екатерина Сергеева, Владимир Ванеев, Михаил Петренко, Евгений Акимов, Олег Видеман, Владислав Сулимский и Андрей Зорин.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта Мариинского театра