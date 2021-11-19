Мы любим тебя, Каренин! Таланты приморских сцен забросали букетами и аплодисментами

Итоги театрального сезона 2020-2021 года в Приморском крае подведены. На днях были названы лучшие спектакли, актеры, сыгравшие самые яркие роли, не забыты были художники по костюмам, сценографы, композиторы.

Итак, названы новые лауреаты премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка.

Собственно, как таковой серебряный медальон один. На нем выбит автограф единственного на всем Дальнем Востоке народного артиста СССР. И получить его можно только раз. Обладатели серебряного медальона – элита театрального мира Приморья.

В этот раз вожделенную, без преувеличения, награду получил Борис Бехарский, главный режиссер Уссурийского драматического театра имени Комиссаржевской. Его роль Каренина в одноименном спектакле режиссера Романа Габриа была поистине великолепной! Да и сам спектакль был признан лучшим и получил приз.

Однако в рамках премии «Серебряный медальон» существует множество номинаций, которые и определяют, кто отличился в сезоне, чья работа заслужила приз. Все театры края представляли на премию номинантов, а уж решало их судьбу представительное жюри.

И, скажем честно, ни один из театров без наград не остался. На церемонии в театре имени Горького утирали слезы радости представители храмов Мельпомены из Владивостока, Находки, Уссурийска…

Особо выделила номинацию «За честь и достоинство» председатель Приморского отделения Союза театральных деятелей (СТД) Яна Мялк. Она отметила, что эта награда – как знак преданности театру. Актер театра молодежи Анатолий Мягких, получая заветную грамоту, сказал: «У нас в коллективе говорят: синдром Мягких – это когда вроде ничего особенного на сцене не делаешь, а все букеты и аплодисменты – тебе», – и мягко улыбнулся. Ставшая также обладательницей награды «За честь и достоинство» актриса Приморского театра кукол Татьяна Ведерникова с гордостью и трепетом отметила: в этом году она отметит 50 лет служения театру. Какая прекрасная дата!

Церемония вручения премии была милой, трогательной и даже немного домашней. Вопреки всем пандемиям представители всех театров края собрались, чтобы поздравить друг друга и порадоваться друг за друга. И снова отправиться по родным театрам – радовать зрителей своим талантом.

Лауреаты премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрей Присяжнюка, сезон 2020-2021 года

Лучшая женская роль – Олеся Литвиненко, театр Восточного военного округа (роль Дины Федоровны в спектакле «Пришел мужчина к женщине», 16+)

Лучшая мужская роль – Денис Неделько, Приморский академический театр имени Горького (роль Шарикова в спектакле «Собачье сердце», 16+)

Лучшая роль второго плана – Сергей Гончаров, Приморский академический театр имени Горького (роль Борменталя в спектакле «Собачье сердце», 16+)

Лучшая режиссерская работа (лучший спектакль), большая форма – Роман Габриа, спектакль «Каренин» Уссурийского городского театра имени Комиссаржевской

Лучшая режиссерская работа (лучший спектакль), малая форма – Николай Тимошенко, спектакль «Там же, тогда же» (16+), Приморский академический театр имени Горького

Лучшая сценография – Тамара Кузьмина, спектакль Находкинского театра кукол «Снежная королева» (6+)

Лучший художник по костюмам – Андрей Климов, спектакль «Собака на сене» (16+), Приморский академический театр имени Горького

Лучшее музыкальное оформление спектакля (оригинальная музыка) – Владимир Синенко, музыка к спектаклю Приморского театра кукол «Курочка Ряба» (0+)

Лучший дебют – актриса Юлия Козлова, спектакль «Преступление и наказание» (16+), театр Восточного военного округа

Лучший эпизод – Мария Китова, спектакль «Рядовые» (16+), театр ТОФ

Лучший детский спектакль – «Снежная королева» (6+), Приморский краевой театр молодежи, режиссер Лидия Василенко

Лучшая женская роль детского репертуара – Ольга Перфилова, роль Рики-Тики-Тави, спектакль «Рики-Тики-Тави» (6+), Приморский театр кукол

Лучшая мужская роль детского репертуара – Сергей Рюмкин, роль Сказочника, спектакль «Снежная королева» (6+), Приморский краевой театр молодежи

Лучшая роль второго плана детского репертуара – Александра Пряха, роль Шамаханской царицы, спектакль «Тайна цветущего дуба» (6+), театр ТОФ

Специальный приз жюри – Елена Оноприенко, роль Нади в спектакле «Любовь и голуби» (16+), Уссурийский городской театр имени Комиссаржевской

Специальный приз от Приморского СТД – Евгений Солянников, режиссер Находкинского театра кукол

«За честь и достоинство» – Татьяна Ведерникова, Приморский театр кукол, Анатолий Мягких, Приморский театр молодежи

Гран-при (серебряный медальон) – Борис Бехарский, главный режиссер Уссурийского театра имени Комиссаржевской

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА