Без бумажки ты «ковидник» МФЦ Приморья начали выдачу бумажных сертификатов с QR-кодами о вакцинации от коронавируса

МФЦ Приморского края начали выдачу бумажных сертификатов с QR-кодами, сообщающими о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Услуга предназначена для тех, у кого нет кабинета на портале государственных услуг, кто не умеет пользоваться сервисом или по каким-то причинам не может самостоятельно распечатать нужный документ.

«В России появилась новая профессия – проверяльщик QR-кодов. Первую вакансию уже разместили на сайте «Зарплата.ру». В обязанности сотрудника будет входить проверка QR-кодов на входе в торговый центр. Рабочий день – с 10.00 до 22.00, но его можно разделить на две смены. Оплата – 1000 рублей за полную смену»

Об этом заявил директор учреждения Сергей Александров в прямом эфире в официальном аккаунте правительства Приморья в Instagram.

Госуслуги испугали инстаграмщиков

По словам директора МФЦ Сергея Александрова, услуга доступна сегодня во всех муниципалитетах Приморского края. В работе специалисты используют особое программное обеспечение, разработанное Минцифры России.

«При себе необходимо иметь паспорт. Кроме того, желательно наличие СНИЛС и полиса ОМС», – уточнил он.

Директор МФЦ также подчеркнул, что в настоящее время распечатать QR-код гораздо чаще просят именно молодые люди, а не старшее поколение, на которое изначально была рассчитана эта услуга.

«Очень удивляет, когда приходит молодежь с навороченными смартфонами, которая активно проявляет себя в Сети, ведет Instagram и выкладывает ролики в TikTok, и говорит, что не умеет пользоваться госуслугами. В то же время мы видим случаи, когда достаточно взрослые люди, старше 80 лет, успешно пользуются всеми электронными сервисами. Нас это удивляет, но мы помогаем всем. Единственное – просим относиться с пониманием. Система была запущена относительно недавно. По утрам проходят технологические работы, направленные в том числе на улучшение технических характеристик сервиса. Мы являемся такими же пользователями портала, как и все остальные. Если возникают перебои, нужно немного подождать. Как правило, они очень оперативно устраняются», – отметил Сергей Александров.

Кроме того, во время прямого эфира речь шла о вакцинации и распечатке соответствующих QR-кодов для иностранцев, возможностях восстановить утерянный доступ к порталу государственных услуг лично и в МФЦ, способах взаимодействия между МФЦ и другими ведомствами Приморья, в частности, соцзащитой.

Напомним, что в настоящее время из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации жители Приморья обязаны предъявлять QR-коды на входе в торговые центры и точки общепита, гостиницы, салоны красоты, спа и сауны.

Антитела спасут от прививки

В российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

Напомним, что 12 ноября в Государственную думу внесли законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет, они были разработаны на фоне ухудшения во многих регионах ситуации с распространением коронавируса.

В частности, россиян могут обязать предъявлять QR-код о прививке, документ о перенесенном COVID-19 или медотвод от вакцинации при посещении всех общественных мест, кафе и ресторанов, а также при посещении любых массовых мероприятий. Списки таких мест будут устанавливать главы регионов.

Обязательной при проверке QR-кодов станет сверка паспорта. При отказе предъявлять документ посетителя могут не пустить даже при наличии QR-кода. Законопроект не коснется работы аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.

Также система QR-кодов появится на воздушном и железнодорожном транспорте. Попасть на самолеты и поезда в России можно будет только с QR-кодом. Показывать его придется при покупке билета.

Альтернативой введению нового законопроекта, по мнению сенатора заслуженного врача России Владимира Круглого, может стать полный локдаун. В Совете Федерации выразили надежду, что парламент одобрит документ до конца 2021 года.

Россияне, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет – они получат также QR-код.

Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу. Согласно приказу Минздрава медработники должны будут вносить информацию о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. Отмечается, что для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин существует свой перечень противопоказаний.

Железное противопоказание одно

Между тем, по словам специалиста по особо опасным инфекциям врача-иммунолога доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, единственной причиной для выдачи медотвода от прививки против COVID-19 служит нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат.

Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину (только ее!) не стоит дальше применять. И даже этому человеку можно вакцинироваться другой вакциной уже с соответствующими мерами предосторожности.

Иммунолог призвал россиян с хроническими заболеваниями вакцинироваться в первую очередь, поскольку для них инфекция представляет наибольшую опасность.

Замглавы Минтранса Кирилл Богданов заявил, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее февраля. Однако уже с 1 декабря в первом российском регионе – Хабаровском крае – введут QR-коды на внутренних авиалиниях. Такое решение вынес местный оперштаб, не дожидаясь федеральных распоряжений. Согласно нововведениям перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только гражданам с действующими QR-кодами.

17 ноября обязательные QR-коды ввели для доступа официальных представителей правительства России, которые приходят на заседания в Госдуму. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, если у докладчика, выступающего от лица кабинета министров по законопроекту, не будет цифрового пропуска, его не пустят в зал заседаний.

Тем временем в России появилась новая профессия – проверяльщик QR-кодов. Первую вакансию уже разместили на сайте «Зарплата.ру». В обязанности сотрудника будет входить проверка QR-кодов на входе в торговый центр. Рабочий день – с 10.00 до 22.00, но его можно разделить на две смены. Оплата – 1000 рублей за полную смену.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru