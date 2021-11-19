Почетный гражданин Владивостока встретил юбилей 17 ноября свой 80-летний юбилей отмечает почетный гражданин Владивостока, президент АО «Дальрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации Юрий Иванович Москальцов.

Родился Юрий Москальцов 17 ноября 1941 года в Астраханской области. В 1961 году окончил рыбопромышленный техникум в г. Астрахани. Работал мастером добычи в управлении тралового флота «Сахалинрыбпром». С 1961-го по 1964 год – младший научный сотрудник Сахалинского отделения Тихоокеанского НИИ, затем перешел флагманским инженером добычи в «Облрыбакколхозсоюз». Был начальником экспедиции, заместителем начальника отдела добычи. В 1968 году окончил Дальрыбвтуз.

С 1971 года по настоящее время работает в «Дальрыбе». Был заместителем начальника управления «Сахалинрыбпром», первым заместителем генерального директора, генеральным директором производственного объединения «Сахалинрыбпром» г. Южно-Сахалинска. В 1982 году переехал во Владивосток, стал первым заместителем начальника Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Дальрыба», затем возглавил его. Стал генеральным директором Дальневосточного бассейнового производственного рыбохозяйственного объединения, позже производственного объединения «Дальрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР. В 1992 году избран генеральным директором ОАО «Дальрыба» Государственного комитета РФ по рыболовству.

С 2001-го по 2004 год Юрий Москальцов был заместителем председателя Государственного комитета РФ по рыболовству. С 2004 года по настоящее время является президентом АО «Дальрыба».

Юрий Москальцов - заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; медалями «За доблестный труд», «300 лет Российскому флоту», «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России». Почетный работник рыбного хозяйства. Член Совета почетных граждан г. Владивостока.

Звание почетного гражданина присвоено 19 октября 1999 года.

Редакция газеты «Владивосток» присоединяется к поздравлениям и желает Юрию Ивановичу здоровья и всего наилучшего.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru.