Арсеньев сотрясся от басов Ежегодно Арсеньевская епархия проводит дальневосточный фестиваль-конкурс духовно-патриотической песни «Ярмарка хоров «За веру и Отечество». Конкурс приурочен ко дню празднования Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. За 5 лет существования конкурса в нем приняли участие десятки коллективов из сел и городов Приморья, а также из разных районов ДВФО – Хабаровска, ЕАО, Камчатки и др.

В 2021 году Арсеньевская епархия проводит VI конкурс духовно-патриотической песни «Ярмарка хоров» в рамках проекта «Дальневосточная ярмарка русской культуры «За веру и Отечество» при поддержке Фонда президентских грантов, при поддержке творческого союза «Музыкальное общество» Приморского края, Хорового общества Приморского края (филиал Всероссийского хорового общества), управления культуры администрации Арсеньевского городского округа и Дворца культуры «Прогресс».

Сначала на базе детской школы искусств прошел отборочный этап для детских хоров – школьников и воспитанников детских садов. В концерте приняли участие коллективы детских садов № 26, 27, 30, 31, школ № 3, 6, 10, гимназии № 7, лицея № 9, Центра внешкольной работы. Также приняли участие взрослые коллективы – вокальный ансамбль «Сударушка» и коллектив «Перезвон» Арсеньевской епархии. Детскую школу искусств города Арсеньева представили три коллектива: народный хор «Оберег», хоровой коллектив «Созвучие» и хор «Радость». Все коллективы выступили ярко, эмоционально, с полной отдачей. Зрители Арсеньева тепло встречали всех участников, выходящих на сцену.

Финальный отборочный этап конкурса прошел в ДК «Прогресс», а позже состоялся гала-концерт, на котором торжественно наградили победителей конкурса.

Татьяна ПЕТРОВА