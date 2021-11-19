Гаражи амнистии не дождались Городская дорожная служба продолжает наводить порядок на улицах Владивостока, убирая самовольно установленные гаражи, торговые киоски, палатки, рекламные и другие конструкции. На этой неделе под снос пошли объекты на Фонтанной и Семеновской.

На муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», которое занимается демонтажем незаконных объектов, рассказали, что на этой неделе вывезли гараж с Фонтанной, 7 и два гаража с Семеновской, 34.

«На Семеновской было выявлено семь незаконно установленных металлических гаражей. Часть из них демонтировали несколькими днями ранее, оставшиеся убирали на этой неделе. Всего же с начала года число демонтированных нами объектов уже составляет около 500», – подчеркнули специалисты предприятия.

После того как самовольно установленные гаражи демонтируют, городская дорожная служба вынуждена вывозить еще и мусор, который остался от этого объекта. Ведь в большинстве случаев в таких гаражах люди складируют старые автопокрышки, доски, мебель и многое другое. Порой уходит до нескольких дней, чтобы полностью навести порядок на таких территориях.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru