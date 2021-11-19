300 тысяч приморцев сэкономили на коммуналке С начала года 3,8 миллиарда рублей направлено из бюджета Приморского края на предоставление льгот по жилищно-коммунальным услугам. За счет этой меры социальной поддержки 305,4 тысячи приморцев смогли снизить свои расходы на коммуналку.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, 590,4 миллиона рублей было выделено из федерального бюджета на данную меру поддержки, 3,2 миллиарда рублей составила доля краевого бюджета.

Напомним, что федеральные и краевые льготники, а это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, труженики тыла и другие, получают выплату после оплаты квитанций, то есть в виде возмещения уже потраченных денежных средств.

Но стоит учитывать, что компенсация в размере 50 % возможна только при отсутствии долга за жилищно-коммунальные услуги.

Подать заявление на компенсацию расходов можно в любом отделении МФЦ или дистанционно – через портал «Госуслуги» или Социальный портал.

Евгений СИДОРОВ