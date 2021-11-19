Жителей края переписали, теперь будут изучать В Приморье завершился первый этап Всероссийской переписи населения и стартовал второй, не менее важный и ответственный – обработка полученных данных. Официальные итоги мероприятия подведут весной 2022 года.

Всероссийская перепись населения проводилась в период с 15 октября по 14 ноября включительно. Граждане отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах, а также дома с помощью специалистов-переписчиков. Кроме того, в этом году впервые за всю историю страны у людей была возможность самостоятельно заполнить анкету в режиме онлайн – на портале «Госуслуги».

Перепись населения – учет всех людей на определенной территории: в государстве, регионе или населенном пункте. Специально обученные сотрудники обходят все жилые помещения в стране и собирают сведения, соответствующие вопросам в заранее подготовленных анкетах. Все полученные данные обобщаются и анализируются.

Сведения, которые можно получить при помощи переписи, очень важны. Органы исполнительной власти используют их для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, общественного транспорта, строительства линий электропередачи, школ, детских садов.

Последняя перепись населения проводилась в нашей стране в 2010 году.

Евгений СИДОРОВ