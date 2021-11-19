Городу обещают снег с дождем Во Владивостоке в пятницу ожидается «день жестянщика»

Ухудшение погодных условий ожидается во Владивостоке в пятницу, 19 ноября. По данным синоптиков, в период с 03.00 до 9.00 в городе пройдет снег с дождем, преходящий в снег с общим количеством 1-2 мм. На дорогах ожидается гололедица.

Жителей и гостей города просят быть особо внимательными во время непогоды при нахождении в общественных местах. Выезд в снег на летней резине может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Тот, кто еще не «переобул» свои автомобили, должен воздержаться от поездок на личном автотранспорте и воспользоваться общественным.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru