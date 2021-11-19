Лук и лимоны от гриппа не спасут Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напомнило еще об одном сезонном опасном заболевании, которое сегодня проявляет активность в регионе

«Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе грипп, бесполезно. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой ситуации врач (и только врач!) может назначить курс антибиотиков»

В Приморье продолжается ежегодная вакцинация от гриппа, которую разрешено делать одновременно с прививкой от COVID-19. На основные вопросы о заболевании ответили специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

– Грипп бывает без температуры?

– Отличительным признаком гриппа является как раз температура 38,5-39 градусов, иногда выше с первых часов болезни. Но у некоторых пациентов грипп протекает с субфебрильной (37,1-37,9 градуса) или даже с нормальной температурой тела.

– Всегда ли грипп протекает с насморком?

– В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа из-за отека зараженных тканей. Появление после третьего дня заболевания классического насморка с выделениями из носа, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.

– Вирус гриппа не боится мороза, так ли это?

– Да, это факт. При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при более низких температурах еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус, так же действуют на вирус гриппа ультрафиолетовый свет и температура выше 60 градусов.

– При гриппе нужно пить жаропонижающие таблетки?

– Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 38 градусов, детям – выше 38-39 градусов.

– Есть мнение, что грипп лечить бессмысленно, болезнь не опасна и пройдет сама собой.

– Грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к быстрому прогрессированию имеющейся хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность жизни.

Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода.

– Грипп лечится антибиотиками?

– Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе грипп, бесполезно. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой ситуации врач (и только врач!) может назначить курс антибиотиков.

– Говорят, чтобы не заболеть гриппом, надо принимать витамины. Есть больше лука, чеснока и лимонов. Так ли это?

– Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но непосредственно на вирус не действует. Оптимальным решением станет комплексная профилактика, которая предусматривает вакцинацию, закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание. При наличии показаний врач может порекомендовать прием иммуномодуляторов и/или витаминно-минеральных комплексов.

– Прививка от гриппа защищает от заражения?

– Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем прививка обеспечивает защиту на 80-90 % и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы.

Ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания. В процессе вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Вирус, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но может стимулировать в организме выработку антител. Поэтому, когда в организм попадает «дикий» вирус, то не нужно время для выработки антител – они уже есть после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и таким образом предотвращают инфицирование клетки и размножение вируса. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его начала. Современные вакцины переносятся легко, и после прививки нет никаких симптомов заболевания. Лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения вакцины или незначительно подняться температура. Это, пожалуй, самые неприятные последствия от введения вакцины.

– Почему вакцинация от гриппа проводится каждый год?

– Всемирная организация здравоохранения постоянно исследует перемещение вирусов по всему миру и на основании этих исследований дает рекомендации производителям вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100 %, вакцина все равно действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами.

– Вакцинацию от гриппа нужно обязательно пройти до начала эпидемии?

– Если по каким-либо причинам вакцинация не была проведена вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии, причем использовать можно только вакцины с неживыми вирусами. Однако если прививка была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован вирусом гриппа, но клинических проявлений еще не было, то вакцинация не предотвратит это заболевание, но снизит вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в последующие месяцы сезона.

Евгений СИДОРОВ

Фото c сайта Pixabay