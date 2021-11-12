Приморские продукты распробовали в Казахстане Приморские продукты представили на 23-й Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность». FoodExpo Qazaqstan 2021 прошла с 3 по 5 ноября в Алма-Ате. При поддержке центра «Мой бизнес» в мероприятии приняли участие пять производителей из Приморья.

FoodExpo Qazaqstan собирает на своей площадке производителей и поставщиков по таким ключевым направлениям, как продукты питания, напитки, ингредиенты, оборудование и комплектующие, упаковка. Охват целевой аудитории выставки обеспечивается B2B-байерами из Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Из Приморского края на выставку отправились пять компаний: «Вианг» (представляют соусы, консервы, фруктовые консервы), «Форум» (кедровые орехи и дикоросы), «Гудвин» (шоколадная фабрика Tasty Kingdom), ИП Форостенко (сиропы) и ИП Хрущев (фруктовые чипсы).

Полезность и масштаб FoodExpo Qazaqstan 2021 отметил коммерческий директор ООО «Вианг» Сергей Шендрик. Компания представила на выставке соусы и консервы, в том числе из фруктов.

«Провели встречи, набрали много контактов. Особым спросом на выставке пользовались наши рыбные консервы и соусы», – подчеркнул Сергей Шендрик.

Компания ООО «Форум» приняла участие в международной выставке впервые. По словам представителя заготовителя и переработчика ООО «КА «СКИФ» Анастасии Сундуковой, кедровые орехи и дикоросы приморской тайги вызвали большой интерес как среди крупных торговых сетей, так и среди простых потребителей.

«Мы представили товары собственной заготовки: кедровый орех сосны корейской, ягоды лимонника, березовый гриб чага, корень элеутерококка и аралии. Выставка прошла очень продуктивно: покупатели активно интересовались, почему нашей продукции нет на рынке Казахстана, спрашивали, можно ли оформить заказ по почте. Обсудили и сотрудничество с представителями торговых сетей», – рассказала Анастасия Сундукова.

Сергей ПЕТРОВ