Палочки оближешь! Приморским пенсионерам откроют секреты дальневосточной кухни

В Приморье проведут кулинарные мастер-классы для пенсионеров. Команда Pacific Russia Food, представляющая Тихоокеанский туристический союз, научит пожилых людей готовить уникальные блюда дальневосточной кухни. Это стало возможным благодаря победе объединения в конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций, который в текущем году проводил департамент внутренней политики правительства края.

«Благодаря современным подходам к кулинарии и знаниям в области здоровой дальневосточной диеты команда проекта разработает каталог рецептов блюд дальневосточной кухни для людей старшего возраста с учетом их потребностей»

Проект «Еда для общения и здоровья» стартует в феврале 2022 года. Инициатива направлена на социальную реабилитацию и повышение качества жизни пожилых людей, проживающих самостоятельно, отдельно от родственников, и включает разработку рецептов блюд дальневосточной кухни для здорового питания пенсионеров и 10 кулинарных мастер-классов, которые пройдут во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке.

«Во время проведения мастер-классов и дегустаций в рамках нашего проекта «Школа дальневосточной кухни» на гастрономических фестивалях во Владивостоке мы обратили внимание на то, какой большой интерес подобные мероприятия вызывают у людей старшего возраста в силу сохранившихся в их среде традиций домашнего приготовления пищи. В то же время пенсионеры зачастую ограничивают свой рацион самыми простыми продуктами или используют не очень полезные для здоровья способы обработки пищи. Благодаря современным подходам к кулинарии и знаниям в области здоровой дальневосточной диеты команда проекта разработает каталог рецептов блюд дальневосточной кухни для людей старшего возраста с учетом их потребностей: доступность продуктов, простота приготовления, соответствие принципам здорового питания, а после научит готовить эти блюда», – отметила директор по развитию дальневосточной кухни некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз», руководитель Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Все рецепты будут размещены на сайте Двкухня.рф и выпущены на открытках, которые подарят пенсионерам, чтобы охватить большее количество пожилых людей из разных населенных пунктов Приморского края.

Планируется, что в мастер-классах, которые пройдут в течение следующего года с учетом эпидемиологической обстановки, примут участие 100 пожилых людей. Благодаря этому они приобретут не только новые кулинарные навыки, но и расширят круг общения, смогут питаться при необходимости не только экономно, но и здоровее, и разнообразнее.

Напомним, что в 2021 году победителями конкурса для СО НКО стали 90 проектов с общим объемом финансирования 91,9 миллиона рублей из бюджета, в том числе 26,9 миллиона рублей – из Фонда президентских грантов.

«Еще 35,9 миллиона рублей на реализацию социальных проектов для жителей привлекли приморские некоммерческие организации по итогам первого конкурса президентских грантов 2021 года», – уточнила заместитель директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

В 2020 году победителями краевого конкурса грантов стали 78 социально ориентированных НКО региона. Общий объем финансирования из краевого бюджета заявленных ими общественно значимых проектов составил 65 миллионов рублей. Помимо этого 48 организаций стали победителями конкурса президентских грантов прошлого года. Общий объем финансирования из федерального бюджета составил 92 миллиона рублей.

Евгений СИДОРОВ

Фото Karrie Zhu с сайта Pixabay