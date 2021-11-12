Старость – иногда и радость В одном из последних номеров «В» писал об увеличении фиксированной выплаты для 80-летних. После выхода материала в редакцию поступило сразу несколько писем и звонков с просьбами подробнее рассказать об этом виде социальной поддержки. Приморцы жалуются, что никакого удвоения выплаты они не заметили.

– В марте 2021 года мне исполнилось 80 лет. Мы обратились в пенсионный отдел г. Лесозаводска, там мне объяснили, что я получил 6 тысяч к базовой пенсии. Но фиксированной выплаты в двойном размере я не получаю. Сотрудники Лесозаводского ПФ ничего не объясняют и грубо бросают трубки, – пишет нам Геннадий Иванович Повар из г. Лесозаводска.

Мы вновь обратились за разъяснениями в Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю. Специалисты организации уверяют, что фиксированная выплата в двойном размере выплачивается всем без исключения получателям пенсии по старости, достигшим 80 лет. Увеличение происходит автоматически начиная со следующего месяца после наступления юбилейной даты.

– Все граждане, получающие пенсию по старости, достигшие установленного возраста, получают фиксированную выплату в двойном размере. Исключение составляют лишь инвалиды 1-й группы, так как в их случае данная мера поддержки уже является удвоенной. В случае Геннадия Ивановича Пенсионным фондом в апреле было назначено увеличение фиксированной выплаты. Теперь он получает каждый месяц на 6 тысяч больше, – уточнили в ведомстве.

Чтобы наверняка понять, как изменяется пенсия 80-летних, разберем простой пример. Допустим, вы получали ежемесячно 10 тысяч рублей. Из них 4 тысячи – это страховая пенсия, а 6 – фиксированная выплата. Когда вам исполнилось 80 лет, Пенсионный фонд автоматически увеличил вторую часть пенсии в два раза. И со следующего после дня рождения месяца вы получаете уже не 6, а 12 тысяч рублей фиксированной выплаты. В сумме это выглядит так: 4+6+6=16 тысяч рублей.

Стоит также учесть, что в первый месяц после наступления юбилея пенсионер получит доплату за те дни месяца, в котором ему исполнилось 80 лет. То есть если ваш день рождения был 15 сентября, то уже в октябре вы получите фиксированную выплату не 6, а 9 тысяч рублей, 3 тысячи здесь – за половину сентября. А вот с ноября выплата будет фиксированной: 6+6. Если вы все же уверены, что размер вашей пенсии так и не увеличился, следует обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта 55-60.ru