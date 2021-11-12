На находкинской трассе ликвидируют разрушение На месте осадки грунта в районе 99 километра трассы Артем – Находка после Фокино применят инженерные решения, которые позволят предотвратить разрушение проезжей части. На месте проведения работ губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с дорожниками.

Как доложил генеральный директор подрядной организации Иван Зайченко, просадка дорожного полотна произошла из-за переувлажнения болотистого грунта под насыпью, который потерял свою несущую способность. Это установлено в результате геологических изысканий после произошедшего инцидента. Работы по объекту были не завершены, не сданы и не оплачены. Сейчас на объекте будут произведены дополнительные меры по водоотведению поверхностных и грунтовых вод для исключения возможного замокания в будущем.

«После будем вести мониторинг осадки. Если же подвижки грунта будут продолжаться, то есть грунт без подпитки водой все-таки не сможет консолидироваться естественным стоком грунтовых вод, которые попали в него, то предусмотрены варианты прокладки дополнительных водоотводных дрен от насыпи. Это позволит осушить водонасыщенный грунт, полностью исключить возможность подпитки и избежать дальнейшего проседания грунта. После этого восстановим дорожное полотно в проектном варианте», – пояснил руководитель компании.

По словам Олега Кожемяко, необходимо продумать все инженерные решения не только на этом участке, но и на других, где может возникнуть похожая ситуация. Он дал соответствующие поручения региональному минтрансу.

«Дорога важная, но в то же время сложная, мы это видим и по строящейся новой скоростной трассе до Находки – из-за проблемных грунтов увеличилось время сдачи объекта. Поэтому сейчас нужно специалистам выработать те решения, которые смогут качественно решить этот вопрос», – заявил губернатор.

Сергей ПЕТРОВ