Rise Shine немного протек

Севший на мель контейнеровоз продолжает представлять опасность для побережья края

12 нояб. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4870 (6575) от 12 нояб. 2021

Спасатели обнаружили пятна от топлива по правому борту контейнеровоза Rise Shine, который во вторник сел на мель у Находки. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Спасателями ведется постановка бонов и ликвидация пятен. По правому борту имеются пятна», – сказали в пресс-службе.

По данным Росморречфлота, судно стоит на ровном киле, без крена.

«Пока – по наружному осмотру – видимых следов разрыва корпуса нет, есть пологие вмятины. Судно стоит на двух якорях, пока достаточно прочно», – разъяснили в пресс-службе, отметив, что в бухте, где находится контейнеровоз, высота волн не достигает одного метра, видимость хорошая, но идет снег.

Позднее в пресс-службе сообщили, что спасатели приступили к установке бонов в бухте Козина, на место прибыли два аварийно-спасательных судна.

«Сегодня прибыли водолазное судно «Восток Великий» и аварийно-спасательное судно МСС-04. Они приступили к работам по постановке бонов, и начинаются также водолазные работы. В ближайшее время будет осуществляться водолазный осмотр, пройдет подготовка к снятию остатков топлива с аварийного судна», – сообщили в пресс-службе, разъяснив, что при подготовке необходимо протянуть шланги, установить помпы и приготовить емкости для приема топлива.

Место происшествия посетил и губернатор края Олег Кожемяко. Сотрудники МЧС России по Приморскому краю и Морспасслужбы доложили главе региона, что все члены экипажа спасены двумя вертолетами МЧС и авиалесоохраны.

«Сейчас на судне людей нет, остается ждать, когда утихнет море, чтобы начать дальнейшие мероприятия – провести осмотр судна, проверить глубины вокруг него, чтобы проложить маршрут для плавкрана и плашкоутов, которые займутся выгрузкой контейнеров. Соответствующая техника уже найдена», – доложили специалисты.

Всего на судне находятся 200 контейнеров с запчастями для различного оборудования, в баках более 300 тонн ГСМ. Как только спадет волна, установят боновые заграждения.

По словам Олега Кожемяко, на этот час выполнена главная задача: весь экипаж спасен.

«Люди спасены – это главное. Сейчас нужно ждать нормализации погоды, чтобы разработать дальнейший план действий, а именно: снятие груза, его размещение, откачка топлива, установка боновых заграждений, решать вместе с собственником, что делать с судном. Ориентировочно приступим к этим работам завтра-послезавтра, все зависит от погоды. Все это время на месте будут дежурить оперативные службы», – обозначил губернатор.

Глава Приморья также пообщался с капитаном судна, уточнив, что экипаж будет отправлен в гостиницу. Все моряки чувствуют себя хорошо.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru

 