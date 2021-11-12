Rise Shine немного протек Севший на мель контейнеровоз продолжает представлять опасность для побережья края

Спасатели обнаружили пятна от топлива по правому борту контейнеровоза Rise Shine, который во вторник сел на мель у Находки. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Спасателями ведется постановка бонов и ликвидация пятен. По правому борту имеются пятна», – сказали в пресс-службе.

По данным Росморречфлота, судно стоит на ровном киле, без крена.

«Пока – по наружному осмотру – видимых следов разрыва корпуса нет, есть пологие вмятины. Судно стоит на двух якорях, пока достаточно прочно», – разъяснили в пресс-службе, отметив, что в бухте, где находится контейнеровоз, высота волн не достигает одного метра, видимость хорошая, но идет снег.

Позднее в пресс-службе сообщили, что спасатели приступили к установке бонов в бухте Козина, на место прибыли два аварийно-спасательных судна.

«Сегодня прибыли водолазное судно «Восток Великий» и аварийно-спасательное судно МСС-04. Они приступили к работам по постановке бонов, и начинаются также водолазные работы. В ближайшее время будет осуществляться водолазный осмотр, пройдет подготовка к снятию остатков топлива с аварийного судна», – сообщили в пресс-службе, разъяснив, что при подготовке необходимо протянуть шланги, установить помпы и приготовить емкости для приема топлива.

Место происшествия посетил и губернатор края Олег Кожемяко. Сотрудники МЧС России по Приморскому краю и Морспасслужбы доложили главе региона, что все члены экипажа спасены двумя вертолетами МЧС и авиалесоохраны.

«Сейчас на судне людей нет, остается ждать, когда утихнет море, чтобы начать дальнейшие мероприятия – провести осмотр судна, проверить глубины вокруг него, чтобы проложить маршрут для плавкрана и плашкоутов, которые займутся выгрузкой контейнеров. Соответствующая техника уже найдена», – доложили специалисты.

Всего на судне находятся 200 контейнеров с запчастями для различного оборудования, в баках более 300 тонн ГСМ. Как только спадет волна, установят боновые заграждения.

По словам Олега Кожемяко, на этот час выполнена главная задача: весь экипаж спасен.

«Люди спасены – это главное. Сейчас нужно ждать нормализации погоды, чтобы разработать дальнейший план действий, а именно: снятие груза, его размещение, откачка топлива, установка боновых заграждений, решать вместе с собственником, что делать с судном. Ориентировочно приступим к этим работам завтра-послезавтра, все зависит от погоды. Все это время на месте будут дежурить оперативные службы», – обозначил губернатор.

Глава Приморья также пообщался с капитаном судна, уточнив, что экипаж будет отправлен в гостиницу. Все моряки чувствуют себя хорошо.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru