Самолеты из Кавалерово в Хабаровск станут летать чаще Авиакомпания «Аврора» в ноябре увеличивает частоту полетов из Кавалерово в Хабаровск. Благодаря субсидированию маршрута стоимость авиабилета составляет 3 225 рублей в одну сторону.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, авиакомпания «Аврора» в ноябре 2021 года увеличивает частоту полетов из Кавалерово в Хабаровск и обратно до трех раз в неделю. Рейс выполняется на воздушном судне DHC-6 по средам, четвергам и пятницам.

Новый субсидированный маршрут Кавалерово – Хабаровск выполняется авиакомпанией с августа и входит в список 20 новых социально значимых маршрутов единой дальневосточной авиакомпании.

«Кроме этого маршрута самолеты из Приморья летают по следующим субсидированным маршрутам: Владивосток – Чита, Владивосток – Улан-Удэ, Владивосток – Николаевск-на-Амуре, Владивосток – Советская Гавань, Владивосток – Комсомольск-на-Амуре.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Primorsky.ru