Дополнительные антиковидные ограничения введены в Приморье По предложению Роспотребнадзора в Приморье вновь ужесточают санитарно-противоэпидемические меры. В частности, расширен перечень мест общественного пользования, при посещении которых граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные на «Госуслугах».

Доступ в эти учреждения граждан с медотводом по-прежнему будет возможен только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением.

Согласно новой редакции постановления на период режима повышенной готовности в Приморье помимо уже введенных мер расширяется перечень организаций, доступ в которые разрешен только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода о перенесенном заболевании. При этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Получить соответствующие QR-коды можно с помощью портала «Госуслуги».

Теперь перечисленные документы необходимо предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), а также гостиничные услуги, услуги парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов, организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах.

Собственники бизнеса должны не допускать граждан на объекты, в которых осуществляется данная деятельность, без предъявления ими соответствующего QR-кода. Могут не представлять эти данные только жители Приморья, не достигшие совершеннолетия, либо граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации. В этом случае при посещении учреждений жители старше 18 лет должны предъявить справку медицинской организации установленного образца. В противном случае в посещении заведения будет отказано.

Также на этих объектах необходимо установить пункты контроля и мобильное ограждение для проверки наличия и действительности электронного сертификата, предъявляемого гражданином, либо проверки наличия у гражданина медотвода.

Проверка QR-кода осуществляется с помощью его сканирования камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства, подключенного к Интернету.

Также исключение составили сотрудники иностранных консульских учреждений. Они могут предъявить для входа на обозначенные в постановлении объекты документ, подтверждающий завершение не более 12 месяцев назад иммунизации одной из зарегистрированных на территории России вакцин, и документа, подтверждающего статус консульского или технического сотрудника иностранного учреждения (консульская или служебная карточка).

Евгений СИДОРОВ