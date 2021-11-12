Если метро не идет во Владивосток… Поезд с изображением символов Приморья запустили в московском метро

На Арбатско-Покровскую линию московского метро вышел новый поезд «Дальневосточный экспресс». Запуск состава открыл комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021».

По традиции старт отправке брендированного экспресса дал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Тематический поезд выходит на линии метрополитена уже в четвертый раз.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. На территории региона реализуются сотни инвестиционных проектов. Строятся новые школы, больницы. На это выделены значительные средства в бюджете Российской Федерации. Важно, чтобы Дальний Восток развивался в содружестве и взаимодействии со всей Россией. В Москве, столице нашей Родины, сосредоточено значительное количество финансовых средств, сконцентрирована деловая активность. Нужно, чтобы москвичи, входя в вагоны этого поезда, вспоминали о том, что у нас есть Дальний Восток – прекрасное место для путешествий, отдыха и бизнеса; просто для того, чтобы приобрести один гектар и получить новую свободу и что-то создать на земле», – отметил Юрий Трутнев.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошел 9 ноября в электродепо «Красная Пресня». Состав включает в себя 10 вагонов, 6 из них разделены на две секции и посвящены 11 регионам Дальнего Востока: от Чукотки до Бурятии.

«Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более 2 миллионов пассажиров. Они увидят фотографии знаменитых камчатских вулканов, побережья Сахалина и Курильских остров, невероятного озера Байкал и космодрома Восточный, познакомятся с уникальными природными богатствами и животным миром самой восточной территории России.

«О Приморском крае жители и гости Москвы узнают благодаря красочным изображениям и описаниям таких символов региона, как парусные регаты, маяки, Стеклянный пляж, Владивостокская крепость, самая редкая из крупных кошек планеты – дальневосточный леопард или, например, Русский мост, высота пилонов которого над водным зеркалом всего на 4 метра ниже Эйфелевой башни в Париже», – отметил заместитель председателя правительства Приморья Алексей Наздратенко, принявший участие в церемонии запуска поезда.

Еще три вагона расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона смогут узнать всю информацию о программе «Дальневосточный гектар» и сделать селфи на фоне своего «будущего участка». Второй вагон рассказывает о возможностях учебы и трудоустройства на Дальнем Востоке. Вагоны представляет Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Отдельный вагон подготовлен при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В нем представлена информация о ключевых для 11 регионов ДФО заповедниках, экотропах, зеленых маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу Дальнего Востока и ее обитателей.

Также яркой фишкой «Дальневосточного экспресса» образца 2021 года стал вагон-ресторан, проехаться в котором приглашают всех ценителей аутентичной кухни. На стенах этого вагона представлены рецепты блюд дальневосточной кухни от известных шеф-поваров регионов Дальнего Востока.

Интересно, что состав представляет собой богатую медиатеку. С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры метро могут ознакомиться с видеороликами о туристическом и промышленном потенциале регионов Дальнего Востока. В общей сложности представлено более 40 роликов. Тематический поезд примечателен и тем, что в нем будут звучать голоса новых дикторов – победителей конкурса «Голос метро».

Отметим, что «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» – традиционный комплекс мероприятий, который в пятый раз пройдет в столице в ноябре – декабре 2021 года.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru