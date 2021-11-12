Минздрав уполномочен разъяснить Министерство здравоохранения края: бояться стоит не прививки, а COVID-19, его жизнеугрожающих осложнений и отдаленных последствий

«COVID-19 и ОРВИ – это не одно и то же. Осложнения и риск летальности от COVID-19 подтверждает ежедневная статистика. Поэтому нет подтвержденных оснований считать, что вы не заболеете COVID-19»

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции в Приморье продолжается, за вчерашний день привиты первым компонентом 8,6 тысячи человек. Всего по состоянию на 9 ноября – 584 955 жителей края. На основные вопросы граждан по этой теме отвечают специалисты Министерства здравоохранения России и Приморья.

– В моем окружении все переболели, а я от них не заразился, значит, у меня сильный иммунитет и прививаться не нужно. Могу я получить медотвод?

– Вероятно, вы переболели бессимптомно и у вас имеется некий уровень антител. Оснований для медотвода нет. Вакцинация вам рекомендована. При этом поднимется уровень антител. Ничего плохого в этом нет.

– Я никогда не болею респираторными инфекциями, потому что зимой хожу без шапки и закаляюсь. Зачем мне дополнительная нагрузка на иммунитет в виде прививки?

– Новая коронавирусная инфекция и ОРВИ – это не одно и то же. Осложнения и риск летальности от COVID-19 подтверждает ежедневная статистика. Поэтому нет подтвержденных оснований считать, что вы не заболеете COVID-19. Вакцинация никакой опасности не представляет и дает более длительную защиту именно от данной инфекции и ее штаммов.

– Что лучше с точки зрения формирования долговременного иммунитета – переболеть или вакцинироваться?

– Без вакцинации высока вероятность переболеть в тяжелой форме или погибнуть.

Вероятно, лучше прививка, так как в этом случае В-клеточный ответ будет сфокусирован на S-белке. Иммунная система сама заранее не знает, антитела против какого вирусного участка окажутся нейтрализующими. Если мы можем указать ей на верную мишень – это правильно.

– После введения вакцины от коронавирусной инфекции человек может быть заразным?

– Если человек пришел на прививку здоровый, без симптомов заболевания, тогда любая возможность «заразности» исключена. В организм при вакцинации от COVID-19 проникает не сам вирус, а лишь его «запасная часть» – белок (мы говорим о «Спутнике V»). Он способен запустить иммунный ответ, но не может ни размножаться, ни становиться источником инфекции.

– Почему привитые люди заражаются?

– По результатам клинических исследований, которые прошли международную оценку и опубликованы в журнале The Lancet, эффективность вакцины «Спутник V» против COVID-19 составляет 91,6 % (то есть условно после прививки может заболеть 1 из 12 человек). И в 100 % случаев она предотвращает развитие тяжелой формы COVID-19.

Анализ данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, показал, что реальная эффективность «Гам-Ковид-Вак» еще выше – 97,6 %.

– Важно понимать, что прививка в первую очередь помогает предотвратить тяжелое течение болезни.

– Также не стоит забывать, что инкубационный период коронавируса (время, когда человек заразился и может заразить других, хотя симптомы еще не проявились) составляет 14 дней. Если за это время и в течение нескольких недель после вакцинации человек не будет соблюдать карантинных мер, он может заразиться, несмотря на прививку. Окончательно иммунный ответ к вирусу вырабатывается через 42 дня после первой прививки.

– Лучше подождать, когда все вокруг привьются?

– Так думали многие пациенты до того, как попали в госпитали. Популяционный иммунитет останавливает распространение инфекции, только если за короткий период времени будет вакцинировано около 80 % населения. Судя по низким темпам вакцинации, в России на это уйдет еще некоторое время. То есть возможность заболеть высока.

– Болеют же только пожилые люди. Нужно ли вакцинироваться молодым?

– Непременно. Во-первых, это как раз поможет защитить пожилых людей, кому противопоказана вакцинация. Во-вторых, врачи уже сейчас говорят, что чаще стали болеть молодые люди, в том числе в тяжелой форме. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться.

– Сердечно-сосудистые заболевания являются постоянным противопоказанием для вакцинации?

– Ни сердечная недостаточность, ни артериальная гипертония, ни нарушение сердечного ритма не являются противопоказаниями для вакцинации. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний является прямым показанием для прививки. Небольшую паузу перед прививкой можно сделать в случае свежеперенесенного острого инфаркта или нарушения мозгового кровообращения.

– Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прививаться опасно. А тем, у кого болезнь не компенсирована, этого нельзя делать категорически. Верно?

– Все как раз наоборот. Такие заболевания являются прямым показанием для вакцинации. А тем, у кого проблемы с сердцем находятся не под контролем, прививаться нужно в первую очередь. Сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск более тяжелого течения инфекции и неблагоприятных исходов.

Сердечники чаще умирают от COVID‑19 не сразу, а отсроченно. Наиболее опасным периодом являются ближайшие несколько месяцев после болезни.

ВАЖНО! Больше других от коронавируса страдают пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями, особенно пациенты с сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом. Только прививка может спасти их от возможных рисков, связанных с коронавирусной инфекцией.

– Вакцины от COVID-19 вызывают «воспаление сердца», тромбоз и ишемический инсульт, повышают риск умереть от инсульта. Так ли это?

– Риск развития сердечно-сосудистых осложнений после прививки от COVID-19 – один на миллион, в то время как риск развития осложнений и смерти от коронавируса несоразмерно выше. Причем при наличии у пациентов с COVID-19 артериальной гипертонии (а такой диагноз есть более чем у трети населения) риск смерти выше в 2,5 раза, а при наличии ишемической болезни сердца, которой страдают 8 миллионов россиян, риск выше в пять раз.

Именно поэтому абсолютно всем, особенно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно вакцинироваться. Бояться стоит не прививки, а новой коронавирусной инфекции, ее жизнеугрожающих осложнений и отдаленных последствий. Основная рекомендация всем: вакцинируйтесь!

Евгений СИДОРОВ

Фото РИА «Новости»