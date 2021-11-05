Пора вострить лыжи На популярной лыжной базе в Арсеньеве к зимнему сезону сделали новые трассы

На спортивной базе «Салют» в Арсеньеве сделали новые трассы для езды на лыжах и горном велосипеде. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел спортивный объект в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

Спортивная база «Салют» давно пользуется популярностью у жителей и гостей города. Этим летом здесь прорезали просеки и проложили новые трассы. Теперь на дистанциях 1,5 километра, 2,5 и 5 километров можно не только заниматься беговыми лыжами, но и ездить на горном велосипеде.

Олег Кожемяко подчеркнул, что база «Салют» станет центром зимних видов спорта.

«Здесь есть все условия для любителей и профессионалов, тренировок, активного отдыха в выходные. Летом трассы великолепно подходят для езды на горном велосипеде, для этого будет работать прокат. Ремонтируем дороги, чтобы у жителей края была возможность приехать сюда с комфортом», – заявил глава региона, отметив, что такие центры также появятся в селе Калиновка Спасского района и на острове Русском.

Напомним, что развитие массового спорта и увеличение к 2024 году до 56,2 % доли приморцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – приоритетные задачи регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Евгений СИДОРОВ

Фото primorsky.ru