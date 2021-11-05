QR-код рассчитает любителей спорта на первый-второй В Приморском крае с августа этого года реализуется пилотный проект «Регистрируйся и побеждай!», предназначенный для создания онлайн-платформы с цифровыми профилями приморцев, занимающихся физической культурой и спортом.

Проект позволит с помощью QR-кодов учесть любителей спорта, которые занимаются на различных спортивных сооружениях самостоятельно. Первые таблички с QR-кодами разместили во Владивостоке, а сейчас возможность зафиксировать свою тренировку появилась и у жителей Уссурийска.

Совместно с министерством физической культуры и спорта Приморского края администрация Уссурийского городского округа сформировала список из 11 спортивных сооружений и уличных спортивных площадок. На всех объектах были установлены таблички со специальными QR-кодами.

«Кроме того, мы разработали маршрут для скандинавской ходьбы, участники которого также сканируют QR-код и входят в учет занимающихся физической культурой и спортом на территории Уссурийского городского округа», – уточнили специалисты управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города.

Таблички с QR-кодами в Уссурийске расположили в самых посещаемых любителями спорта местах – на ледовых аренах «Олимп» и имени Романа Клиза, стадионах «Городской», имени С.П. Шевченко, «Локомотив», в бассейне «Чайка», спорткомплексах, парках и скверах.

Пилотный проект «Регистрируйся и побеждай!» в Приморье реализуется министерством физической культуры и спорта совместно с компанией «Мой спорт». По словам министра спорта Жана Кузнецова, современный метод сбора статистики поможет более эффективно спланировать работу по созданию спортивных объектов и проведению физкультурно-спортивных мероприятий.

«В 2020 году число приморцев, систематически занимающихся спортом, составило 743 745 человек, или 42 % населения края. По сравнению с 2019 годом доля занимающихся спортом увеличилась на 2,7 %. Но не всегда и не все методы сбора статистики показывают действительную картину. В первую очередь целью проекта является получение объективной информации. Поэтому проект «Регистрируйся и побеждай!», являющийся современным интерактивным реестром, будет действенной мерой», – подчеркнул Жан Кузнецов.

Приморский край стал первой территорией в России, где реализуется данный пилотный проект. Программа позволит спланировать конкретные направления работы в развитии спортивной сферы и послужит массовому внедрению системы на территории страны.

Сергей ПЕТРОВ

Фото primorsky.ru