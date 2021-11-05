В Приморье охотник застрелил человека, приняв его за кабана Приморец с приятелями отправился на охоту в Шкотовский район. Там они искали раненую особь дикого кабана. Заметив движение, мужчина произвел выстрел. Однако вместо кабана под раздачу попал его компаньон, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

«По версии следствия, 2 августа 2021 года обвиняемый вместе с другими охотниками направился на охоту. Находясь на охотничьем участке № 15 охотничьих угодий общественной организации охотников и рыболовов в Шкотовском районе, он вместе с другими искал раненую особь дикого животного – кабана. Во время поиска он увидел движущийся объект и услышал шелест листвы. При этом он, неосмотрительно полагая, что перед ним дикое животное, произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако, как оказалось, он выстрелил в одного из охотников. В результате полученного ранения потерпевший скончался», – указано в сообщении Следственного комитета.

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

К сожалению, это довольно распространенная трагедия. Охотники сплошь и рядом пренебрегают мерами безопасности. Часто отправляются на охоту навеселе. А стрелять, не видя зверя, а только на шум листвы, при этом зная, что ты на охоте не один, это вообще за гранью адекватного поведения человека, у которого в руках оружие. К сожалению, в России сегодня легко могут получить оружие и не такие личности.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта Pixabay