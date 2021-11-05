«Да я бы сразу в петлю…»
В Уссурийске 44-летнюю жительницу села Борисовка, которая припарковалась на железнодорожных путях и оставила в салоне авто 12-летнюю дочку, допросили в местном УМВД.
Напомним, что припаркованный в неположенном месте автомобиль мешал проезду поезда на улице Льва Толстого. Машинист поезда успел вовремя затормозить, а неравнодушные очевидцы вытолкали авто с железнодорожного переезда. Позже женщина рассказала, что оставила автомобиль из-за срочных и неотложных дел.
Соседи рассказали корреспондентам, что это обычная семья из села Борисовка. Родители работают, у них двое детей. Старшая ходит в школу, младшая в сад. Живут тихо, вежливые, неконфликтные.
При допросе в местном УМВД женщина прятала лицо, плакала, на вопросы отвечала односложно.
Сотрудница к матери: «Вы понимаете, что сделали? К счастью, все обошлось, конечно…»
Мать, перебивая: «Да я бы сразу в петлю…»
На женщину составили протокол об административном правонарушении по статье 12.10 (ч.1) КоАП РФ «Остановка автомобиля на железнодорожном переезде». Ей грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на шесть месяцев.
Добавим, что к делу уже подключился Следственный комитет, скорее всего, инцидент не ограничится нарушением правил дорожного движения.
«Организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ 125 «Оставление в опасности», – рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.
К слову, уголовная статья вполне может стать поводом для лишения родительских прав.
Сергей ПЕТРОВ
Фото:
dps_usk, пресс-службы УМВД