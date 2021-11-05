«Да я бы сразу в петлю…» В Уссурийске 44-летнюю жительницу села Борисовка, которая припарковалась на железнодорожных путях и оставила в салоне авто 12-летнюю дочку, допросили в местном УМВД.

Напомним, что припаркованный в неположенном месте автомобиль мешал проезду поезда на улице Льва Толстого. Машинист поезда успел вовремя затормозить, а неравнодушные очевидцы вытолкали авто с железнодорожного переезда. Позже женщина рассказала, что оставила автомобиль из-за срочных и неотложных дел.

Соседи рассказали корреспондентам, что это обычная семья из села Борисовка. Родители работают, у них двое детей. Старшая ходит в школу, младшая в сад. Живут тихо, вежливые, неконфликтные.

При допросе в местном УМВД женщина прятала лицо, плакала, на вопросы отвечала односложно.

Сотрудница к матери: «Вы понимаете, что сделали? К счастью, все обошлось, конечно…»

Мать, перебивая: «Да я бы сразу в петлю…»

На женщину составили протокол об административном правонарушении по статье 12.10 (ч.1) КоАП РФ «Остановка автомобиля на железнодорожном переезде». Ей грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на шесть месяцев.

Добавим, что к делу уже подключился Следственный комитет, скорее всего, инцидент не ограничится нарушением правил дорожного движения.

«Организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ 125 «Оставление в опасности», – рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

К слову, уголовная статья вполне может стать поводом для лишения родительских прав.

Сергей ПЕТРОВ

Фото:

dps_usk, пресс-службы УМВД