От «олдскул» до продвинутого джаза с оркестром Грандиозным концертом американского музыканта Стивена Митчелла в Большом зале Приморской филармонии открывается сегодня, 5 ноября, 18-й Международный джазовый фестиваль во Владивостоке.

«Это один из самых ярких и глубоко профессиональных коллективов, исполняющих джаз в нашем городе. Когда их выступления слышали французские музыканты, они просто впадали в ступор и спрашивали: почему эти ребята еще не на мировых сценах, это же невероятно круто! А Strelki Chesnoka любят Владивосток и играют здесь»

– Мы очень рады тому, что в этом году фестиваль нам удастся провести в полном объеме, – сказала Татьяна Гатина, заместитель директора Приморской краевой филармонии по концертной работе. – Подчеркну, что мы смогли это сделать при финансовой поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. Мы пригласили артистов из США, Франции, прекрасных российских джазменов, собрали замечательную концертную программу. На некоторые концерты все билеты уже раскуплены. Когда ввели QR-коды (замечу, что без них на фестиваль не попасть), часть зрителей вернула билеты, но они, едва попав в продажу, снова были раскуплены. Зритель ждет фестиваль, и мы его не разочаруем.

Зачем джазмену мегафон

Концерт Стивена Митчелла (6+) – одно из главных событий фестиваля.

– Я уже второй раз во Владивостоке и очень рад снова приехать в ваш замечательный город, – признался музыкант. – Мы будем играть музыку 30-40-х годов прошлого века, классику джаза, то, с чего все начиналось. Сегодня эту музыку мало кто играет, некоторые имена уходят в историю, но я буду счастлив вернуть их людям. У меня даже концертный костюм соответствующий – галстук-бабочка, шляпа…

И еще на концерте я использую мегафон. Зачем? Это позволяет мне создать моноэффект, приукрасить звук. Понимаете, сегодня музыка – это стерео, а в 30-40-е годы использовалось монозвучание. Вот чтобы показать, как звучал джаз в то время, я и использую мегафон.

Навстречу вызову

Следующий фестивальный концерт состоится 6 ноября. Это будет симфоджазовый проект Symphonic Tales (6+).

– Мы очень хотели реализовать этот проект еще в прошлом году, привезти на фестиваль-2020 квартет Сами Тьебо, – рассказала Елена Теренецкая, заместитель директора «Альянс Франсез» во Владивостоке, постоянного партнера джазового фестиваля. – Более 10 лет при нашем содействии, а также Французского института и посольства Франции в России джазмены из этой страны принимали участие в нашем фестивале. Но еще ни разу они не играли вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром, в этом году такое случится впервые. Уверена, это будет мощный концерт.

Сами Тьебо приезжает пораньше, чтобы порепетировать с оркестром. Он известный композитор, сам написал Symphonic Tales и адаптировал эту музыку для ТСО. Это будет авторский джаз, тонкий и интеллектуальный.

– Мы бесконечно рады, что Приморская филармония второй раз включает ТСО в программу Международного джазового фестиваля, – отметил Анатолий Смирнов, главный дирижер и художественный руководитель оркестра. – Мы уже играли с Себастьяном Студницким и его коллективом, наши музыканты получили невероятное удовольствие, и слушатели нам потом говорили, что это был один из самых необычных концертов оркестра.

Уверен, что и совместный проект с Сами Тьебо доставит не меньше удовольствия. Мы уже получили партитуры и запись Symphonic Tales. Это авторская музыка, авангардная, довольно сложная. Мы репетируем и очень волнуемся, ведь оркестру придется впервые не просто играть, а следить за тем, чтобы вступать сразу после импровизаций, которых в Symphonic Tales немало. К тому же музыка Сами Тьебо имеет другой, непривычный классическим музыкантам ритм. Все это заставляет оркестр мобилизоваться, по большому счету – идти навстречу вызову. Уверен, такие встряски только на пользу нашему коллективу.

Нечто особое

11 ноября на фестивале выступят Олег и Наталья Бутман с новой программой (6+).

Каждый год в фестивале принимает участие эстрадный оркестр филармонии под управлением Дмитрия Бутенко. На этот раз вместе с ним 13 ноября выступит Арсен Мукенди (6+), российский певец конголезского происхождения.

– Участие в джазовом фестивале дает нам возможность получить интересный опыт совместной работы с приезжими певцами, – пояснил Дмитрий Бутенко. – Обычно мы сотрудничаем с местными исполнителями, которых знаем и любим. Но они поют эстраду, а джазовые певцы – это нечто особенное. Эстрада и джаз идут рядом, но все же… Арсен связывался с нами онлайн, мы обсудили всю программу и уже выстроили ее. Он универсальный исполнитель, и, я уверен, для музыкантов оркестра это будет интересный опыт.

Будет ли на концерте немного эстрады? Разве что чуть-чуть… В целом же мы будем работать в «олдскул», как и Стивен Митчелл, только у него музыка 30-40-х, а у нас – 50-60-х: Дин Мартин, Элла Фицджеральд…

Знай наших!

В рамках фестиваля состоятся два концерта приморских исполнителей. 7 ноября выступят Strelki Chesnoka и Jazz Acoustic Project (6+), а 12 ноября – духовой оркестр Уссурийского суворовского военного училища Минобороны России и Viadovski Electric Band (6+).

– На мой взгляд, Strelki Chesnoka – один из самых ярких и глубоко профессиональных коллективов, исполняющих джаз в нашем городе, – отметила Елена Теренецкая. – Они работают в клубах Владивостока не первый год, и поверьте, когда их выступления слышали, например, французские музыканты, то просто впадали в ступор и спрашивали: почему эти ребята еще не на мировых сценах, это же невероятно круто! А Strelki Chesnoka любят Владивосток и играют здесь. Такой концерт – а они впервые принимают участие в фестивале – пропустить нельзя.

Закроет 18-й международный джазовый фестиваль концерт «Джаз & Рок-н-Ролл» (6+), участие в котором примут знаменитые пианисты Денис Мажуков и Даниил Крамер.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА