«Наркотик не убивает. Наркотик разрушает человека» Психиатр-нарколог Лариса Юркасова рассказала, как наркотики влияют на организм детей и как это можно предотвратить

Наркомания продолжает молодеть. В наркологическом диспансере г. Владивостока под наблюдением находятся около 200 подростков, с которыми проводится работа, направленная на предупреждение дальнейшего употребления наркотических средств и развития зависимости.

«Сейчас в Интернете можно найти статьи, в которых говорится, что очень известные люди употребляли наркотики и делали после этого шедевры. Потом подростка становится сложно переубедить, что это вредно»

Психиатр-нарколог Лариса Юркасова рассказала корреспонденту РИА VladNews о том, на что необходимо обращать внимание родителям, чтобы не допустить употребления психоактивных веществ подростками, как проходит лечение и какие последствия возможны после принятия веществ в юном возрасте.

– Лариса Николаевна, сколько на сегодняшний день подростков состоит на учeте в наркологическом диспансере и чаще всего с какими диагнозами они попадают?

– На учeте в первом полугодии 2021 года в наркологическом диспансере состояли 184 несовершеннолетних. Из них большинство подростков, кто впервые попробовал психоактивные вещества и попал в поле зрения органов системы профилактики. Несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» у нас во Владивостоке под наблюдением нет, есть только подростки с диагнозом «употребление с вредными последствиями» – это те, кто впервые попробовал наркотические вещества и еще не имеет заболевания.

– Какие методы лечения проводятся?

– В основном мы проводим амбулаторное лечение, которое проходит у нас в кабинете на Нерчинской, 42. Сюда могут обратиться как сами родители за помощью (и это наблюдение осуществляется конфиденциально), так и подростки, которые попадают к нам через органы системы профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних либо подразделения по делам несовершеннолетних. Здесь проводится профилактическая и лечебная работа.

Профилактическая работа направлена на предупреждение дальнейшего потребления подростками наркотических веществ, а также для предупреждения развития зависимости, чтобы заболевание не усугубилось.

– На какое время рассчитана профилактическая работа?

– Если мы говорим о стандартах оказания помощи, то она длится в течение года. На сегодняшний день этот подход индивидуальный, всe зависит от степени выраженности этих проявлений, количества приeма наркотического вещества и конкретно от самого несовершеннолетнего, какая помощь ему нужна. Это может быть социализация в обществе, психологическая помощь – иногда такие подростки наблюдаются дольше.

– Есть ли среди подростков те, кто после лечения вновь возвращается к употреблению наркотиков?

– Бывают такие случаи, и это связано больше всего с какими-то перипетиями в жизни несовершеннолетнего. Бывает так, что мы снимаем с наблюдения и всe в жизни подростка начинает налаживаться. Однако бывают единичные случаи возвращения к прежней жизни.

Нюанс в том, что в нашем кабинете наблюдаются несовершеннолетние до 18 лет, а после 18 они переходят во взрослую службу. Если мы сняли подростка с наблюдения и он вновь возобновил употребление, то он обращается за помощью уже во взрослую службу.

– Если говорить о причинах, почему подростки начинают употреблять это зелье?

– Как правило, знакомство с наркотиками происходит в 13–16 лет. Это возраст, когда у ребят происходит взросление, и они порой не знают, что с этим делать. Здесь в первую очередь может развиваться чувство одиночества. В этом возрасте очень важна роль родителей, которые поддержат, узнают о проблемах подростка, да и вообще им будет интересна жизнь своих детей. Также причина может крыться в низкой самооценке, развитии депрессивных состояний. Сейчас подростки в социальных сетях видят красивую картинку жизни, в результате из-за несоответствия в реальности они начинают испытывать угнетeнное состояние, чувствуют себя неудачниками, что и может привести к употреблению психоактивных веществ.

Причина может быть и в любопытстве, когда в компании начинают предлагать попробовать. Сейчас также в Интернете можно найти статьи, в которых говорится, что очень известные люди употребляли наркотики и после этого создавали шедевры. Потом подростка становится сложно переубедить, что это вредно.

Причины употребления – в облегчении контактов со сверстниками, конфликты в семье, незанятость подростка. Зачастую мы видим такую тенденцию, что у тех несовершеннолетних, которые ничем не заняты и у которых много свободного времени, начинается проблема группирования, где они не всегда ведут здоровый образ жизни.

– Какие последствия употребления наркотиков в таком юном возрасте могут быть?

– Подростковая наркомания опаснее, чем у взрослых, потому что подростки ещe не понимают последствий и у них нет страха. Мы сейчас говорим о таких последствиях, как инвалидизация. Это в первую очередь развитие психической зависимости от употребления наркотических веществ, от которых в дальнейшем очень сложно избавиться. Человек, начинающий испытывать зависимость, потом всю жизнь может бороться с купированием этой патологической зависимости, которая постоянно будет напоминать, что есть такое наркотическое вещество, и будет подталкивать этого человека к его употреблению.

Формирование физической зависимости – это состояние отмены у лиц, которые употребляют наркотические вещества. Это говорит о том, что человек не может в дальнейшем трудоустроиться, возникают социальные последствия, начинает страдать учeба. Единственное, на что направлена жизнь этого человека, – где добыть наркотическое вещество при сформировавшейся зависимости.

Если говорить о здоровье, то наркотик полностью разрушает организм. Это связано с формированием зависимости, развитием психических расстройств – это могут быть страхи, галлюцинации, органическое поражение головного мозга, возможны тяжeлые гепатиты, страдают функции почек. Если брать несовершеннолетних, то это период, когда организм растeт и развивается, и употребление наркотиков ведeт к нарушению формирования всех систем, задержке психического и физического развития, к формированию бесплодия как у женщин, так и у мужчин, рождению детей с патологиями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Все системы страдают от употребления наркотических веществ.

– То есть можно сказать, что наркотик убивает?

– Разрушает.

– По каким признаком можно понять, что ребeнок начал употреблять?

– Семья и близкие люди, которые проживают под одной крышей, это те, кто первым должен заметить изменения в поведении ребeнка. Очень часто к нам приходят родители, и, когда задаeшь первый вопрос: «Почему вы обратились к нам, что вас насторожило?» – все говорят одно и то же: «Он стал какой-то не такой».

Может измениться круг общения, снижается успеваемость, начинаются прогулы в школе, меняется круг интересов, настроение, бывает, что резко покидают секции, присутствует агрессия, нарушается ритм дня, приходят очень поздно, многие родители начинают отмечать сильный аппетит, уединяются при звонках, в телефоне появляются друзья, которых раньше не было. (Мы всегда говорим, что родители должны иметь доступ к социальным сетям своих детей.) Приходят домой в изменeнном состоянии, с признаками опьянения, но без запаха алкоголя.

Конечно, уже все родители знают, что первым делом необходимо посмотреть руки на наличие следов инъекций. Важно помнить, что, когда ребeнок у вас отпрашивается с ночeвкой, не нужно думать, что если вы знаете его друга, то можно просто так отпустить. Не поленитесь позвонить родителям этого одноклассника, чтобы поинтересоваться, действительно ли он пошeл к ним, чем они будут заниматься, потому что зачастую они отпрашиваются и просто уезжают куда-то.

– Многие родители не обращаются к специалистам, боясь, что эта информация выйдет и им придeтся с этим клеймом жить всю оставшуюся жизнь.

– Если родители сами обращаются к нам за помощью, то никуда никакая информация не передаeтся, они получают качественную консультацию, рекомендации и обследование бесплатно и на конфиденциальной основе. Но если подростки к нам попадают через комиссию по делам несовершеннолетних, то тогда это уже профилактическое наблюдение. Наша задача заключается в том, чтобы помочь предупредить заболевание и в дальнейшем помочь социально адаптироваться человеку в обществе: получить образование, устроиться на работу, восстановить контакты с родственниками, создать семью и т.д.

– Как можно избежать подростковой наркомании?

– Детям необходимо рассказывать о последствиях наркомании, искать материалы в Интернете и рассказывать, что это плохо. Возможно, идя по улице, показывать для примера людей, которые ведут асоциальный образ жизни. Необходимо ориентировать ребeнка на учебу, развитие его талантов.

Напомним, что в Приморском крае реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020–2027 годы, которая предусматривает мероприятия, направленные на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Фото ИА VladNew.ru