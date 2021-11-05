Приступаем к вводным процедурам Что ждать приморцам с введением антиковидных ограничений

Приморцы уже успели окунуться в мир локдауна, или, другими словами, в режим ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Конечно, наши ограничения – просто легкие неудобства по сравнению с европейским локдауном, и уж тем более практически ничто по сравнению с тем, как это делается в Китае. Тем не менее кое-какие запреты есть, и с ними приходится сталкиваться. Напомним о самых актуальных из них.

«По некоторым тревожным сведениям, такой короткий локдаун был объявлен как раз для того, чтобы никого особо не шокировать. Зато теперь, когда все уже смирились с очередной «отсидкой», один за другим регионы России начинают потихоньку продлять запреты до 15 ноября. Видимо, для начала»

Усиление антиковидных мер в Приморье

Правительство Приморья напоминает, что по предложению главного санитарного врача края с субботы, 30 октября, в регионе внедрены дополнительные ограничения, призванные препятствовать распространению коронавируса. В первую очередь такие меры связаны с ухудшившейся эпидобстановкой на территории края. На этот счет, напомним, есть и указ президента РФ. Это если кому захочется повозмущаться «местной самодеятельностью».

Основные поправки в ранее принятое постановление коснулись самоизоляции жителей Приморья в возрасте 60+, работы общепитов «навынос» с 23.00 до 6.00, введения системы QR-кодов при посещении нескольких видов учреждений.

Каких сфер коснулись дополнительные запреты и что необходимо сделать приморцам, чтобы не нарушить санитарные требования, можно прочитать здесь.

Сертификат с QR-кодом о пройденной вакцинации

Новые ограничения предусматривают предъявление при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Получить их можно на портале «Госуслуги». Обязательно заведите себе такой - скоро без QR-кода, похоже, и в туалет общественный не будут пускать. Да, и помните, что теперь с собой везде придется носить паспорт. Чтобы подтвердить, что QR-код действительно ваш.

Чтобы получить сертификат с QR-кодом о пройденной вакцинации, нужно зайти в свою учетную запись на портале «Госуслуги» и в уведомлениях найти «Вакцинация от COVID-19». Далее следует нажать на кнопку «перейти в дневник».

«В открывшемся окне доступны сведения о перенесенном заболевании, наличии антител, результаты ПЦР-тестов. QR-код сертификата вакцинации можно распечатать на русском и английском языках», – отметили специалисты.

QR-код также можно сохранить на телефоне и предоставлять его при необходимости.

QR-код о перенесенном заболевании

У тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию менее шести месяцев назад, QR-код также отображается в личном кабинете портала «Госуслуги».

«Такой QR-код получает только гражданин, который обращался в государственное медицинское учреждение, проходил лечение и имеет диагноз «новая коронавирусная инфекция», – отмечают в минздраве Приморья.

Если при соблюдении всех условий QR-код не отображается в личном кабинете, гражданину необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, где он проходил лечение. Поликлиника еще раз направит подтверждение о перенесенном заболевании пациента на портал «Госуслуги».

«Еще раз подчеркиваем: бессимптомное течение заболевания, самолечение без обращения в поликлинику, обращение в частные клиники не являются основаниями для выдачи QR-кода», – добавили специалисты.

Важно отметить, что сертификат о вакцинации с QR-кодом и данные о перенесенном заболевании отображаются только у пользователей с подтвержденной учетной записью.

Инструкция по получению медотвода

Одним из документов, который можно предъявить для посещения общепитов, учреждений культуры, спорта, является справка о медотводе.

Медицинский отвод – это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. При наличии таковых пациенту выдается справка на определенный срок.

Подробные разъяснения, как получить такой медицинский документ и кому он положен, дали в министерстве здравоохранения Приморья.

Что ждет нарушителей санитарно-эпидемиологических мер

Нарушителям антиковидных правил в Приморье грозит административная ответственность.

Если в 2020 году гражданам грозил штраф в 500 рублей, то потом законодатель ужесточил наказание. Теперь человека могут оштрафовать сразу на 15 тыс. руб. А могут и на 40 тыс. «Юрикам» могут выписать штраф и до 500 тыс. руб.

Выходные с 30 октября по 7 ноября

В связи со сложной эпидобстановкой президент России установил с 30 октября по 7 ноября на всей территории страны нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Кстати, по некоторым тревожным сведениям, такой короткий локдаун был объявлен как раз для того, чтобы никого особо не шокировать. Зато теперь, когда все уже смирились с очередной «отсидкой», один за другим регионы России начинают потихоньку продлять запреты до 15 ноября. Видимо, для начала. Приморье пока держится, хотя дела у нас с ковидом очень плохи. Это даже в столице отметили.

Осенние каникулы для школьников

Минобразования края прокомментировало, что осенние каникулы пройдут в штатном режиме. Возможно ли тут продление? Да запросто.

Работа детских садов

Приморским детсадам рекомендовано открыть дежурные группы 1–7 ноября. Как будет устроена эта работа, проинформировали в краевом министерстве образования.

Режим работ больниц и поликлиник

Поликлиники Приморского края в объявленные президентом РФ выходные дни, за исключением выпадающих на 31 октября и 7 ноября, а также праздничный день – 4 ноября, будут функционировать в обычном режиме. Все о работе учреждений здравоохранения рассказали в минздраве Приморья.

Режим работы пунктов вакцинации

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции как в стационарных, так и в мобильных пунктах в период выходных дней проводится в утвержденном режиме без изменений. Исключение составят только те медучреждения, которые находятся в организациях, закрытых на период с 30 октября по 7 ноября.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта Pixabay