Перепись населения в разгаре В Приморье подвели промежуточные итоги переписи населения. По состоянию на 2 ноября сведения о себе подали 843 224 жителя края.

При этом 664 740 человек – это 35,88 % от общего количества – были переписаны непосредственно переписчиками в местах постоянного проживания граждан и на стационарных переписных участках. 178 484 – почти 10 % переписавшихся – подали сведения о себе самостоятельно через портал «Госуслуги».

Перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Анкету можно заполнить онлайн через сайт государственных услуг, дома при личной встрече с переписчиком и на ближайшем стационарном переписном участке.

«Перепись можно пройти тремя способами. Однако первый и самый лучший в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости – это самостоятельное прохождение переписи на портале «Госуслуги». Это очень удобно и просто. Можно выбрать наиболее подходящее время, подойдет любое электронное устройство», – рассказала руководитель Приморскстата Наталья Баукова.

Напомним, что в Приморье работает горячая линия Всероссийской переписи населения по номеру телефона 8-925-588-12-60 ежедневно с 8.00 до 20.00 по местному времени. Звонок платный. Стоимость зависит от тарифного плана абонента.

Еще одна горячая линия действует по номеру 8 (423) 243-27-94 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 и в пятницу с 8.30 до 16.15 по местному времени.

Евгений СИДОРОВ

Фото с официального сайта ВПН-2021