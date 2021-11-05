За отсутствие тепла в домах кому-то будет горячо Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отсутствия отопления и горячего водоснабжения в нескольких десятках многоквартирных жилых домов Владивостока.

Администрация города сообщила, что на 3 ноября с теплом были уже практически все дома города – 3360. Это 98 % всего жилого фонда. Правда, в 61 дом тепло еще не пришло.

По результатам проверки прокурор города в адрес главы города Владивостока и директора ресурсоснабжающей организации внес представления об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении МУПВ «ВПЭС» возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей).

Изношенность сетей во Владивостоке достигает 90 %. С начала отопительного сезона, то есть с 21 октября, на городских сетях выявлено 116 порывов, устранено 105. Мобильные бригады ВПЭС в круглосуточном режиме ликвидируют аварии на теплотрассах.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС: 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.

Сергей ПЕТРОВ