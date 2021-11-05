Во Владивостоке начались посадки Улицы города украсят тысячи новых деревьев и кустарников, а по весне – 80 тысяч тюльпанов и гиацинтов

Осень – самое время для работ по озеленению города. С перспективой, конечно, что все новые деревца, кустарники и цветы «выстрелят» весной. Так, за минувшие выходные дни сразу несколько адресов во Владивостоке пополнились новыми зелeными насаждениями. Деревья и кустарники высадили на односторонней Бородинской, Депутатской аллее, Гоголевской развязке и аллее им. Дениса Давыдова.

Руководитель отдела озеленения муниципального дорожного предприятия «Дороги Владивостока» Лилия Остюкова рассказала, что сейчас в разных районах города высаживают новые аллеи и зелeные зоны из пихт, абрикосов, клeнов, рябин, лип, ясеней, катальп, сосен, елей, можжевельников, пузыреплодников, рододендронов, гортензий, кизильников, сиреней и других деревьев и кустарников.

Всего же на осень запланировали высадку более 1300 деревьев и 11 тысяч кустарников. Большая часть из них уже высажена. Помимо этих работ озеленители высаживают в зиму тюльпаны и гиацинты, готовят цветники к зиме, занимаются формовочной и санитарной обрезкой деревьев и кустарников.

Также городские озеленители завершают высадку луковичных цветов в зиму. Весной жителей и гостей Владивостока своим цветением начнут радовать тюльпаны и гиацинты. Сотрудниками муниципального предприятия «Дороги Владивостока» будет высажено около 80 тысяч цветов. Работы по высадке планируют закончить до 10 ноября.

В числе последних адресов, где высаживали луковицы тюльпанов и гиацинтов в зиму, – сквер Зорге, аллея им. Дениса Давыдова, сквер Чайка, цветники в районе остановок «Молодeжная» и «Магнитогорская», п. Трудовое и другие адреса.

«Посадка тюльпанов происходит именно осенью, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле и весной зацвели как можно раньше. В это время в цветах образуются вещества для активизации механизма роста. Тюльпаны традиционно высаживаются в различной цветовой гамме: белые, желтые, красные, розовые, пурпурные. Все сорта раннего и среднего срока цветения. Поэтому жители и гости города смогут любоваться цветами уже в конце апреля – начале мая», – отметила Лилия Остюкова, руководитель отдела озеленения.

Помимо тюльпанов и гиацинтов озеленители краевого центра сейчас продолжают высадку новых хвойных и лиственных деревьев, кустарников. Проводятся оформление газонов, формовочная и санитарная обрезка растений.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru