ОРВИ пришла на помощь COVID-19 Для пациентов с симптомами респираторных инфекций в крае открыты амбулаторные инфекционные центры.

В Приморье растет количество заболевших не только COVID-19, но и респираторными инфекциями, характерными для этого времени года. Врачи региона напоминают, что с симптомами ОРВИ пациентам следует обращаться в инфекционные кабинеты поликлиник или амбулаторные инфекционные центры. При высокой несбиваемой температуре необходимо вызвать врача из поликлиники на дом, описав все симптомы.

В настоящее время амбулаторные центры открыты шесть дней в неделю по 12 часов в рабочие дни. Кабинеты для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний функционируют и в других поликлиниках по режиму работы медучреждений.

Адреса и время работы амбулаторных центров:

Владивостокская поликлиника № 1 (Почтовый переулок, 9), понедельник – суббота с 8.00 до 20.00;

Владивостокская поликлиника № 3 (Светланская, 131), понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 15.00;

Владивостокская поликлиника № 6 (Черемуховая, 32), понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 15.00;

Владивостокская поликлиника № 9 (Адмирала Горшкова, 3), понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 15.00;

Артемовская городская больница (Партизанская, 18), понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 14.00;

Арсеньевская городская больница (Островского, 40), понедельник – суббота с 8.00 до 20.00, воскресенье – выходной;

Лесозаводская центральная городская больница (Пушкинская, 38), понедельник – суббота с 8.00 до 20.00;

Находкинская городская больница (Дзержинского, 5), понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 15.00;

Партизанская городская больница № 1 (Ленинская, 30), понедельник – пятница с 8.00 до 22.00, суббота – с 8.00 до 20.00;

Спасская городская больница (Ленинская, 29), понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 14.00;

Уссурийская центральная городская больница (Володарского, 98), понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 14.00;

С 1 по 3 ноября амбулаторные инфекционные центры работают по обычному графику - с 8.00 до 20.00, 5 и 6 ноября – с 9.00 до 20.00, 4 и 7 ноября – выходные дни.

Напомним, что в пиковые нагрузки осеннего периода прошлого года амбулаторные инфекционные центры Владивостока были переведены на круглосуточный режим работы и принимали до 500 пациентов в сутки.

Чтобы сдержать рост заболеваемости, медики призывают приморцев пройти вакцинацию и подчеркивают, что защитный иммунитет формируется через 21 день после прививки. Поэтому в этот период нужно носить маску, избегать массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию.

Евгений СИДОРОВ