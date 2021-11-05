Мошенники с большой стройки До 10 лет лишения свободы грозит бизнесмену за мошенничество в особо крупном размере, совершенное в Приморье

Мы уже не раз писали о том, как ушлые мошенники зарабатывают деньги, точнее, воруют миллионы рублей на строительстве жилых и производственных объектов. К сожалению, только в Приморском крае подобных примеров десятки. Тому свидетельство – уголовные дела и судебные решения, которые становятся достоянием гласности после задержания очередного недобросовестного застройщика. Тем не менее череда хищений денежных средств на стройках не прекращается. Видимо, чужие аресты, посадки на длительный срок и конфискации движимого и недвижимого имущества не становятся примером для строителей-рвачей.

«В Уссурийске недобросовестные застройщики умыкнули денежные средства 92 участников долевого строительства жилого многоквартирного дома на улице Крестьянской. Дом должен быть сдан еще в октябре 2015 года! Ущерб составил 300 млн рублей»

На днях следователями Управления на транспорте МВД России по ДФО направлено в суд еще одно уголовное дело по факту мошенничества на сумму 69 млн рублей. Как установит следствие, 55-летний предприниматель из Республики Саха (Якутия), руководитель фирмы субподрядчика, похитил 69 млн рублей при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Развитие транспортного узла Восточный – Находка». Это деньги, которые были переведены ему в качестве аванса, однако свои договорные обязательства субподрядчик не исполнил.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБ и ПК УТ МВД России по ДФО установили, что бизнесмен из Республики Саха (Якутия), демонстрируя производственные мощности своего предприятия и успехи в предпринимательской деятельности, заключил с заказчиком договор о производстве подготовительных работ при строительстве мостов и путепроводов, а также другой транспортной инфраструктуры, заведомо зная, что у его организации нет ни финансовых, ни материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения договорных обязательств. Как говорят в таких случаях, субподрядчик вешал лапшу на уши заказчику. И тот ему верил.

В течение полугода заказчик слушал сказки о предстоящей ударной работе работников субподрядчика на строящихся объектах, которая, как уверял словоохотливый предприниматель, должна начаться со дня на день. И все это время заказчик переводил деньги на его банковский счет. Всего он перевел 73 млн рублей. Когда же до заказчика дошло, что субподрядчик не может исполнить договорные обязательства, а весь его «ударный труд» – это создание видимости проведения строительных работ стоимостью в 6 млн рублей, он разорвал договорные отношения с нерадивым субподрядчиком и обратился с заявлением в полицию.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей фирмы-застройщика. Следствие установит, что общий ущерб предприятию заказчика составил 69 млн рублей. Максимальная санкция за данное преступление – до 10 лет лишения свободы.

Почти такая же история случилась в Уссурийске, где недобросовестные застройщики умыкнули денежные средства 92 участников долевого строительства жилого многоквартирного дома на улице Крестьянской, который должны были сдать еще в октябре 2015 года. Но, как это часто случается, в установленные сроки объект в эксплуатацию не ввели и квартиры дольщикам не передали. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 млн рублей. Затянувшимся долгостроем заинтересовались правоохранительные органы. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В мае 2019 года злоумышленники были задержаны сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску Приморского края. Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску, в результате обысков в офисе строительной компании, а также по местам проживания фигурантов изъяты компьютерная техника, бухгалтерская, проектная и сметная документация, печати и штампы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время расследование завершено. Доказана причастность фигурантов к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сергей КОЖИН

Фото:

с сайта Pixabay, предоставлено пресс-службой ОМВД России по городу Уссурийску