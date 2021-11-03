Грузите перцы тележками! Урожаям приморских дачников позавидуют рекорды Гиннесса

Осень на исходе, на дачных участках собраны последние урожаи. Все, что выращено в садах и на грядках, взвешено, подсчитано, частично съедено, частично переработано на зимние запасы.

Земля в этом году отблагодарила садоводов и овощеводов за трудолюбие на славу. И рекордов нынешним летом было установлено немало, причем на самых разных грядках. Мы расскажем только о некоторых.

Садоводы Владимир и Надежда Цымбал – постоянные герои публикаций журнала «Сады и огороды Приморья», об их достижениях интересно и писать, и читать. В этом году помимо всего прочего хозяев участка порадовали баклажаны. Именно с ними Надежду Ивановну и сфотографировали на память. И хотя помидорами в нынешнем году никого не удивить, все-таки плод весом больше килограмма заслуживает внимания. Как и виноград-богатырь, который выращивает Владимир Александрович.

Ирина и Алексей Герасименко из СНТ «Прометей» неоднократно становились победителями городского конкурса садоводов. На их участке растет множество декоративных культур, ежегодно они собирают огромный урожай помидоров, но главная их гордость – плодовый сад, где растут сливы, яблони, груши, а еще больше 30 сортов крупноплодных персиков и нектарины.

Вы только полюбуйтесь, какие фрукты можно вырастить в садах Приморья. Семья Герасименко получает такие результаты не первый год и своим опытом делится с другими дачниками. Персиков и нектаринов, собранных в их саду, хватает и на компоты, и на варенье, и для того, чтобы друзей угостить. Такой урожай для многих садоводов пока только мечта. Но если получилось у Ирины и Алексея, значит и у других есть надежда. Есть к чему стремиться.

Павел Чебукин тоже доволен урожаем. Может ли плод актинидии быть размером с ранетку? Оказывается, может! Именно такую актинидию выращивает садовод. Он, кстати, кандидат сельскохозяйственных наук, на его счету два авторских сорта актинидии – Робинзон и Ганибер.

Интервью с Павлом Анатольевичем вы можете прочитать в пятом номере журнала «Сады и огороды Приморья» за 2020 год, а урожай этого года запечатлен на фотографиях. А еще у Павла Чебукина замечательно растут виноград и фасоль вигна.

Анатолий Шагиахметов – еще один заслуженный приморский садовод и агроном. Вместе с супругой Татьяной он организовал хозяйство под названием «Сад Династия». Многие дачники ездят туда за саженцами плодовых растений, клубникой, ягодными кустарниками.

А в этом году в «Династии» цветут роскошные хризантемы. Хотя и овощи в саду Шагиахметовых удались на славу. Помидоры выросли весом больше килограмма, а для сбора перца потребовалась тележка. А видели бы вы, какие шикарные яблоки уродились на яблоне, выращенной из черенка, привезенного из садов Хуньчуня!

…И кто же это сказал, что Приморье считается зоной рискованного земледелия? При должном старании, умении и трудолюбии вон каких результатов добиваются и известные садоводы, можно сказать, тяжеловесы, и обычные приморские дачники, которые участвуют в традиционном и очень популярном конкурсе журнала «Сады и огороды Приморья». Читайте журнал и узнаете еще много интересного об урожаях, выращенных на дачах и на загляденье, и на объеденье!

Виктория БУРКОВА

Фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»