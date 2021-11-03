Время органики Органические удобрения хороши тем, что они служат дополнительным укрытием для корней.

Вносить органические удобрения осенью можно в большом количестве. Плодородная рыхлая почва станет залогом морозоустойчивости.

Органические удобрения дают стимул к развитию растений, поэтому их вносят позже, чем минеральные, – когда облетит листва и земля немного подстынет. Однако под косточковые культуры органику вносят осторожно, учитывая их склонность к выпреванию корневой шейки.

Компост и перегной можно вносить под растения в любых количествах, в которых они у вас есть. Даже если это будет 8-15 кг под куст, вы не получите ничего, кроме пользы. Что касается навоза, его рекомендуют вносить в грядки под перекопку почвы. За зиму он перепреет и станет прекрасной средой для микробиоты ваших грядок.

Материалы на полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»