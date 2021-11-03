Сажаем тюльпаны Опытные цветоводы объясняют, что сроки посадки луковичных растений не привязаны к календарю, они во многом зависят от погоды.

Например, тюльпаны лучше сажать по слегка подмерзшей земле, а поскольку она промерзает и подмерзает не сразу, то торопиться не стоит. Ориентируемся на конец октября – начало ноября.

При посадке нужно осмотреть все луковички, чтобы у них было жесткое, чистое, без пятен, сухое донце. Все пятнышки на луковицах нужно смазать зеленкой.

Перед посадкой все луковичные нужно протравить «Максимом», потом слегка просушить. Помимо «Максима» можно использовать фундазол или фитоспорин, в котором посадочный материал нужно выдерживать 3-4 часа.

Если почва легкая, заглубляем луковички на три высоты, а если тяжелая, то на две.

Желательно в лунки, куда будут высажены луковички, насыпать песка, можно добавить по щепотке горчичного жмыха, чтобы защитить посадки от мышей.

Место посадки следует выбирать с учетом того, что весной там не будет стоять вода.

Нужно учитывать, что луковичные не выносят свежую органику, поэтому она должна быть хорошо перепревшей. В качестве удобрений подойдут суперфосфат и сернокислый калий, либо компост с золой, либо специальное удобрение для луковичных.

Если зимой не будет снега, посадки нужно будет замульчировать.

И еще один совет: чтобы клумба с тюльпанами выглядела особенно красиво, не сажайте меньше 5-6 штук одного сорта, группируйте тюльпаны по цвету, выбирая контрастирующие либо переходящие друг в друга цвета и оттенки. В любых комбинациях очень выигрышно смотрится белый цвет.

Материалы полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»