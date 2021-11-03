Осенняя обрезка многолетников Начиная с сентября растения готовятся к периоду покоя. Осенью листья большинства из них продолжают накапливать полезные вещества и передавать их в корень, поэтому с обрезкой не стоит торопиться. Поскольку погода осенью неустойчива, с укрытием тоже не следует спешить, чтобы в теплые дни не случилось выпревания растений. Однако к концу октября – началу ноября можно заняться обрезкой. Что и как будем резать?

Аквилегия – срезаем, оставив 5-7 см от земли.

Астильба – обрезка под ноль.

Дельфиниум – оставляем пеньки 10-15 см, замазав полый ствол пластилином, парафином или садовым варом.

Дицентра – оставляем не более 3-5 см от земли.

Гипсофила – обрезаем в конце осени, оставляя 2-3 самых сильных побега, укрываем сухим листом.

Ирисы – оставляем не более 10 см от земли, время обрезки – конец октября – начало ноября.

Иссоп – санитарная обрезка под зиму. Побеги вырезают до высоты 30-35 см. Такая обрезка заставляет иссоп куститься, и на следующий год кустик цветет обильнее.

Лилейники – обрезаем под корень, как только листва пожухнет.

Лилии – 15 см от земли, как только побеги пожухнут.

Многолетние астры – обрезка под корень.

Монарда – обрезка под корень.

Пионы – оставляем пеньки 4-5 см строго после увядания листвы. В идеале листва должна покраснеть и только потом пожухнуть. Если она почернела довольно рано, это говорит о том, что пионам требовалась обработка фунгицидами, чтобы они сохраняли листву в декоративном виде.

Флоксы – обрезка под корень.

Хосты – режем после заморозков, обрезка под корень.

После обрезки всем растениям требуется обработка фунгицидами: 3-процентным раствором железного купороса, гамаиром или бактофитом. При этом из-под растений нужно выгрести ветки, листву, прорыхлить междурядья, при обработке опрыскать не только сами растения, но и почву вокруг них. Срезы и приствольные круги нужно присыпать древесной золой.

Растения, которые не требуют обрезки: бадан, вереск, гейхера, лапчатка, лаванда.

Материалы и фото на полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»