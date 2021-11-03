Голубика зимы не боится. Но и от шубки не откажется Если ваша голубика окрасила лист в оранжево-красные тона или начала его скидывать, это означает, что настало время подготовить ее к зиме.

Обязательно нужно провести влагозарядный полив. Поливать ее нужно так, чтобы промочить почву под кустами на глубину 20–30 см. Влажную почву под кустами следует замульчировать.

Голубика имеет высокий запас прочности и не боится морозов. Минус 35 она легко выдерживает без укрытия. Но нужно предусмотреть, чтобы ветки не сломало ветром или тяжелым мокрым снегом. Если такая опасность существует, то вокруг куста можно шалашиком поставить лапник.

Когда голубике все-таки требуется укрытие на зиму? Если она плохо подготовилась к зиме, к примеру, летом ей не хватало влаги, или почва в посадочной яме была недостаточно кислой, или кусту не хватало питания. А как проверить, насколько комфортно было голубике минувшим летом?

Нужно посмотреть, заложила ли она почки на плодоношение. Эти почки будут более крупными по сравнению с обычными листовыми. Если на веточках мало цветочных почек или их нет совсем, это означает, что куст слабый, такому растению требуется зимнее укрытие. Если цветочных почек много, значит, куст чувствует себя великолепно, укрывать на зиму его не нужно.

Обязательно нужно укрыть и кусты, посаженные во второй половине лета или осенью, по холоду, а также кусты, которые вы оставляете зимовать в контейнерах. Их можно отправить в прикоп или укрыть лапником. При этом контейнер можно положить горизонтально, чтобы лапник не сдуло ветром.

Требуется ли голубике осенняя обрезка? Это тоже один из часто повторяющихся вопросов от начинающих садоводов. Обрезку нужно отложить до весны.

Весной голубику нужно будет обязательно полить чем-то кислым. Это может быть муравьиная, лимонная или щавелевая кислота, возможно использование лимонной, уксусной кислоты и электролита. И нужно будет мульчировать кусты весь сезон. В качестве мульчи подойдут хвойный опад, торф, перемешанный с песком, сосновая кора, опилки. Из подкормок под кусты предпочтительнее вносить вермикомпост.

Материалы и фото на полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»