В багрец, и в золото, и в синие туманы… А какое вдохновение дарит приморская осень вам?

Это в Санкт-Петербурге, как поется в знаменитой песне группы «ДДТ», осень – плачущее небо под ногами и играющий рваными цепями ветер. Во Владивостоке и Приморье осень совсем-совсем другая…

Наша осень – она не депрессивная, наоборот, жизнеутверждающая. И потому особенно вдохновляет живописцев. Подтверждение этому можно увидеть на выставке «Осенняя» (6+), что открылась в выставочных залах Приморского отделения Союза художников России на Алеутской, 14.

Осенняя коллективная выставка в Приморье – это такая же давняя и замечательная традиция, как и выставки «Рождественская» и летняя, посвященная Владивостоку. Но у осенней есть своя особенность: практически все работы, которые представлены здесь, написаны в этом году. По итогам летних пленэров, например. Словом, осенью наши живописцы дают своего рода творческий отчет публике. И каждый раз удивляют ее.

Как рассказал председатель Приморского отделения Союза художников Илья Бутусов, выставочный комитет «Осенней» заседал не один час – столько работ было представлено. В итоге в залах разместились 130 полотен от 82 авторов.

Акварели и масло, графика и самые разные смешанные техники – прогулка по «Осенней» захлестывает зрителя с головой. Ведь приморская осень – это вам не питерское унылое, серое небо, это такое разноцветье, что диву даешься. И даже если на картине дождливо и ветрено, все равно она радует душу. Или даже веселит – как, например, работы Сергея Меренкова, философские и ироничные.

Вот пейзажи Евгения Пихтовникова и Николая Большакова – лиричные, нежные. Натюрморты Марины Пихтовниковой – взрывные, яркие, даже и не подумаешь, что скромные хризантемы могут будить в душе такие эмоции – радости, веселья, энергии. Замечательные жанровые работы Дарьи Ткаченко, Александра Арсененко, портреты Александра Енина, эффектные абстракции Валерия Шапранова, фантастические виды осеннего Китая в работах Александра Гунзенова и многое другое – это больше, чем про осень. Это про саму жизнь.

Возможно, это главная особенность «Осенней» – здесь нет грусти и тоски по уходящему лету. Выставка дарит зрителю столько свежих, чистых, позитивных эмоций, что этого заряда может хватить и до весны.

– Осень – самое загадочное время года, оно подкрадывается тихо и незаметно. Легкая прохлада окутывает землю еще с конца августа. А с первым сентябрьским днем все становится по-настоящему таинственным. У кого-то эта пора ассоциируется с наступающими холодами, плохой погодой и надоедливыми дождями. А для кого-то это время связано с теплым светом заходящего солнца, белыми барашками на волнах океана и высоким ясным небом, – размышляет Илья Бутусов. – В любом случае осень – период внутренних переживаний и тонких настроений, которые вызывают массу эмоций, когда их узнаешь на полотнах художников.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА