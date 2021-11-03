Куда в итоге привезет ЕТК Введение во Владивостоке дифференцированного тарифа на проезд в автобусах вызвало множество вопросов у горожан, в частности о том, зачем это делается

В преддверии таких изменений начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов рассказал о преимуществах безналичного расчета и о том, почему решили сделать тариф во Владивостоке дифференцированным.

«Сейчас безналичный способ оплаты во Владивостоке – это 80 % всех платежей в транспорте. Во-первых, это позволяет вывести из тени все платежи в транспорте и увеличить собираемость налогов с перевозчиков. Во-вторых, поможет улучшить контроль пассажиропотока в общем. Мы сможем видеть наиболее загруженные и самые популярные маршруты, это даст возможность лучше организовать транспортные потоки автобусов. А в-третьих, возрастает безопасность: водитель не отвлекается на операции с наличкой»

– Александр Владимирович, расскажите, зачем городу нужен дифференцированный тариф и что он собой представляет?

– Начнем с того, что во Владивостоке уже давно перевозки пассажиров, согласно законодательству, осуществляются по регулируемым тарифам. Это значит, что стоимость проезда устанавливает администрация, а не компании-перевозчики. Поэтому на всех городских маршрутах (всего их 92) стоимость проезда единая. Также администрация может влиять на состояние транспорта – проводить проверки и устанавливать условия приобретения перевозчиками автобусов. Регулируемый тариф для пассажиров намного лучше нерегулируемого, при котором условия диктует перевозчик и у муниципалитета нет возможности влиять практически ни на что. В основном все города-лидеры применяют регулируемый тариф и дифференцируют стоимость. Сейчас и мы переходим на этот этап.

– Как рассчитывался дифференцированный тариф?

– Перевозчики обратились к нам с предложением поднять стоимость проезда. Мы запросили документы об их затратах, чтобы рассчитать тариф. В представленных документах основные расходы перевозчиков идут на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ). За последнее время стоимость топлива выросла с 47 до 54 рублей. Также в расчет входит зарплата водителей – ее рост по отрасли составил порядка 11 %. Кроме этих показателей в затратную часть входит стоимость запчастей, налоги и другие расходы. С учетом предложений перевозчиков и по итогу расчетов специалистов мэрии стоимость поездки оказалась от 38 до 45 рублей. Естественно, на такой тариф мы не можем пойти. Поэтому плата с 1 ноября установлена от 30 до 35 рублей – дифференцированно по способу оплаты.

– То есть перевозчики будут работать в минус?

– Конечно, нет. При применении регулируемого тарифа разница между расходами и доходами, полученными в качестве оплаты проезда пассажирами, возмещается из бюджета города. Другими словами, недополученный доход возмещает бюджет – это более 600 миллионов рублей ежегодно. Применение такого подхода дает возможность администрации назначать стоимость проезда.

– Получается, что вводя дифференцированный тариф, администрация максимально поддерживает безналичный способ оплаты. Какие плюсы это дает развитию транспорта в городе?

– На сегодня безналичный способ оплаты во Владивостоке – это 80 % всех платежей в транспорте. И мы надеемся, что люди будут оплачивать этим способом свои поездки еще чаще. Во-первых, это позволяет вывести из тени все платежи в транспорте и увеличить собираемость налогов с перевозчиков. Во-вторых, поможет улучшить контроль пассажиропотока в общем. Мы сможем видеть наиболее загруженные и самые популярные маршруты, это даст возможность лучше организовать транспортные потоки автобусов. Также в будущем могут быть введены пересадочные тарифы, когда, к примеру, в течение часа человек может за одну оплату добраться до места назначения на нескольких автобусах.

На безналичный расчет транспорт во Владивостоке перешел два года назад, это было непросто, мы прошли достаточно большой и тяжелый путь. Был заключен договор со Сбербанком, в рамках которого партнеры предоставили валидаторы, которые могут работать даже без подключения к Интернету. Так называемые оффлайн-валидаторы. Это решение два года назад позволило контролировать пассажиропоток, понимать реальные доходы перевозчиков и выстраивать уже более предметную работу по обновлению автопарка.

– Расскажите, пожалуйста, как идет обновление автопарка и что нас ожидает?

– Массовое обновление автопарка началось во Владивостоке как раз после введения безналичной оплаты. Еще три года назад по городу ходили автобусы старше 14 лет – это очень изношенные машины. В рамках регулируемого тарифа мы разыграли конкурсы по 220-му федеральному закону, причем было выставлено условие: автобусы на маршруте должны быть не старше 2011 года. Так город получил улучшение транспорта. В числе прочего компании закупили низкопольные трехдверные автобусы. Муниципалитет также улучшил свой транспорт: ВПОПАТ № 1 закупил 100 новых автобусов и 2 электробуса. На сегодняшний день по контрактам малый и средний класс автопарка обновлен на 90 %. Сложнее ситуация с обновлением большого класса автобусов, их порядка 160 на маршрутах. Для решения этой ситуации у нас в планах уже со следующего года перейти на трехлетние контракты с перевозчиками, где одним из условий будет выпуск на маршруты автобусов не старше 7 лет. Отмечу, что один автобус стоит порядка 8-16 миллионов – это довольно большие вложения.

Подготовила Ксения КУРДЮКОВА