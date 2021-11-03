Горожане оплатили безналом в этом году более 30 миллионов поездок 31 443 970 раз рассчитались за проезд безналичным способом в общественном транспорте Владивостока с января по сентябрь включительно. Такие данные приводят в муниципальном казенном учреждении «Автоматизированный диспетчерский центр».

Чаще всего пассажиры расплачиваются за проезд с помощью банковских карт платежной системы VISA, на втором месте по популярности – карты МИР, на третьем – MasterCard.

«Четвертое место по количеству оплат у Единой транспортной карты, которую мы ввели на общественном транспорте в 2019 году, – сообщила директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова. – И это нас не может не радовать, ведь у такой карты есть целый ряд преимуществ. Во-первых, такой картой расплачиваются дети, которым родители не всегда могут дать свою банковскую. Во-вторых, родители, привязав единую транспортную карту к своему телефону, всегда могут отследить, во сколько прошла оплата и в каком автобусе. Единая транспортная карта, наконец, дает возможность сэкономить – по ней действует пересадочный тариф на нескольких городских маршрутах».

Татьяна Бердникова напомнила, что с любыми вопросами по использованию Единой транспортной карты и в целом о безналичной оплате проезда (невозможность рассчитаться за проезд, позднее списание средств и т. д.) можно обращаться по телефону горячей линии 236-32-52.

Напомним, что внедрение системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке началось в 2018 году. Оператор системы – МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр». Сегодня к системе подключаются и другие приморские города. Рассчитаться за проезд в общественном транспорте безналичным способом теперь можно в Находке, Артеме, Фокино, Уссурийске, Большом Камне и Арсеньеве.

Сергей ПЕТРОВ

Фото vlc.ru