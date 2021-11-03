Ход на миллион Приморские студенты могут выиграть 1 миллион рублей на обучение, бизнес или квартиру

Окружные полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой ход» проведут в ноябре во Владивостоке и Хабаровске. Площадками для встречи талантливой молодежи станут два вуза – Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет.

«Найти свое призвание, добиться реализации своих способностей и талантов на Дальнем Востоке, я убежден, значительно эффективнее, чем на любой другой территории РФ. Дальнему Востоку нужны активные, творческие люди»

По мнению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Дальний Восток открывает новые возможности для молодых и активных людей.

«Мы стараемся отобрать в команду, которая работает по развитию Дальнего Востока, самых сильных, смелых, талантливых. Тех, кто не боится сложных задач и берется за их выполнение. Практически все, что мы сейчас делаем на Дальнем Востоке, делается в России впервые, а некоторые вещи делаются впервые в мире. Найти свое призвание, добиться реализации своих способностей и талантов на Дальнем Востоке, я убежден, значительно эффективнее, чем на любой другой территории РФ. Дальнему Востоку нужны активные, творческие люди. Участие в полуфинале студенческого конкурса – еще одна из возможностей показать себя, попробовать свои силы, проявить свои таланты», – отметил вице-премьер.

В полуфинале конкурса «Твой ход» студенты примут участие в деловой игре. С помощью специалистов ребята определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах: они могут стать лидерами сообществ, мыслителями будущего, играющими по тренду, устранителями несовершенств, разрушителями стереотипов, укротителями хаоса, упорными достигаторами или делателями. Затем исходя из ролевых компетенций студентам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать конкурсантов будут эксперты: профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Дальний Восток завершит серию очных полуфиналов, которые прошли в каждом федеральном округе страны. В общей сложности в них примут участие 10 тысяч студентов.

Партнером окружного полуфинала всероссийского конкурса «Твой ход» для студентов ДФО выступит компания «Моторика», занимающаяся разработкой и выпуском функциональных протезов рук и технологий для реабилитации людей с инвалидностью, а также созданием сообщества пользователей современных средств реабилитации.

Итоги полуфиналов Всероссийского конкурса «Твой ход» будут объявлены 12 ноября. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе твойход.онлайн.

В финал конкурса, который состоится 26-30 ноября в Сочи, выйдет 1 тысяча лучших студентов. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 миллиона рублей. Деньги разрешается тратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всего заявки на участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» подали более 560 тысяч человек со всей страны.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Твой ход» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», учрежденной президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в нашей стране, что соответствует целям национального проекта «Образование».

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru