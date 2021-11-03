«Чеховское» преступление Кражи имущества железной дороги – следствие мягкотелости российских законов

22 октября сотрудники линейного отдела полиции Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте на станции Угольной задержали двух мужчин при попытке похитить путевые соединения железнодорожных путей.

«Хищение и порча оборудования железных дорог – повсеместное и опасное явление, из-за которого могут произойти техногенные аварии с тяжелыми последствиями. Прошли годы, но в пунктах приема металлолома, как и прежде, скупается лом, похищенный с железной дороги, из организаций связи, с дачных участков, из гаражей, воинских частей»

«Как тут не вспомнить безграмотного крестьянина Дениса Григорьева, героя рассказа Антона Чехова «Злоумышленник»? Почти смешная история, рассказанная великим писателем без малого 140 лет назад, до сих пор не потеряла своей актуальности. Более того, превратилась в трагедию российского масштаба»

Можно сказать, что злоумышленников взяли с поличным, когда они разбирали ручной стрелочный перевод, установленный на данном участке железной дороги. Один из мужчин, заметив полицейских, попытался скрыться с места совершения преступления. Но его задержали вместе с подельником.

Штрафы черных металлистов не пугают

В ходе допроса выяснилось, что незадачливые похитители имущества железной дороги – родные братья. Инициатору разбойного нападения 35 лет, его помощнику – 45. Они пояснили, что похищенный металл собирались сдать в пункт приема металла, чтобы заработать денег на жизнь. И хотя попытка кражи стрелочного перевода не удалась, тем не менее криминальному дуэту придется отвечать перед законом за свои преступные действия. Ущерб, который могли бы причинить обвиняемые транспортному предприятию, оценивается в сумму свыше 60 тысяч рублей.

Как рассказала «В» старший специалист направления по связям со СМИ Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте лейтенант внутренней службы Александра Емельянова, уголовное дело, возбужденное следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте по факту попытки кражи стрелочного перевода, направлено в суд. За свою страсть к чужому имуществу братья могут оказаться в колонии на срок до 5 лет.

О вандализме на железнодорожном и морском транспорте, а также о кражах всевозможных изделий и деталей из металла «В» уже неоднократно рассказывал. Каждая публикация на эту тему была не просто констатацией очередного преступления, а попыткой привлечь внимание общественности и прежде всего тех, от кого зависит решение этой насущной и застарелой проблемы.

Напомним, что еще в декабре 2013 года на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию администрации Приморского края рассматривалось предложение о дополнении Кодекса РФ об административных правонарушениях новой статьей, которая бы предусматривала административную ответственность предпринимателей за заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов без лицензии. Этот законопроект инициировали местные бизнесмены, работающие в рамках правового поля. Их инициатива была безоговорочно одобрена членами общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а также депутатами Законодательного собрания Приморского края.

Дело в том, что хищение и порча оборудования железных дорог – повсеместное и опасное явление, из-за которого могут произойти техногенные аварии с тяжелыми последствиями. Прошли годы, но в пунктах приема металлолома, как и прежде, скупается лом, похищенный с железной дороги, из организаций связи, с дачных участков, из гаражей, воинских частей. Черные металлисты крадут на кладбищах оградки, памятники и даже бронзовые и латунные таблички с памятников. Это во-первых.

Во-вторых, сегодня наказание за предпринимательскую деятельность без лицензии наказывается штрафом для организаций до 50 тысяч рублей, для предпринимателей – до 5 тысяч рублей (ст. 114 КоАп РФ). Поэтому скупщикам металла выгоднее заплатить копеечный штраф и спокойно пиратствовать дальше, чем соблюдать требования законодательства. Их не пугает даже конфискация металлолома.

Кстати, изначально законопроект по борьбе с металлистами предлагал увеличить штрафы за подобное деяние до 50 тысяч рублей для граждан, для зарегистрированных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Эту инициативу в Государственной думе не поддержали.

Крадут все и все!

В конце декабря 2020 года в локомотивном депо города Партизанска сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин 52 и 58 лет, похитивших комплектующие детали тепловоза, изготовленные из черных металлов, весом около 500 кг. А также детали из цветных металлов весом около 300 кг. Детали, принадлежащие одному из транспортных предприятий Приморья, находились на погрузочной площадке без охраны и дожидались дальнейшей отправки.

В начале июля 2021 года на четном железнодорожном пути станции Новонежино было обнаружено хищение железнодорожных шпал в количестве 400 штук.

20 сентября текущего года на 36 км железнодорожного перегона Блокпост 132 км – Сергеевка были похищены болты и накладки на рельсы. Ущерб, причиненный железной дороге, составил свыше 40 тысяч рублей. С похищенными деталями был задержан местный житель. Он пояснил, что детали нашел и к данной краже отношения не имеет. Мужчину пришлось отпустить.

Это лишь несколько примеров хищения имущества, принадлежащего РЖД, которые удалось предотвратить сотрудникам транспортной полиции.

– С железнодорожных путей для дальнейшей продажи крадут болты, гайки, крепления и даже целые рельсы, – рассказала корреспонденту «В» лейтенант внутренней службы Александра Емельянова. – Похитители, как правило, люди неблагополучные, зачастую ведущие асоциальный образ жизни, которым не хватает денег на спиртное или наркотики. И я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них задумался, какой опасности они подвергают не только себя, но и всех окружающих. Хищение деталей с действующего пути может привести к сходу подвижного состава и к гибели людей. К сожалению, в России такие случаи были. Происходили они из-за небольшой гаечки, которую до этого скрутили любители легких денег.

И как тут не вспомнить безграмотного крестьянина Дениса Григорьева, героя рассказа Антона Чехова «Злоумышленник»? Почти смешная история, рассказанная великим писателем без малого 140 лет назад, до сих пор не потеряла своей актуальности. Более того, превратилась в трагедию российского масштаба. Для тех, кто подзабыл, напомним суть произведения классика. Рыболов-любитель Григорьев украл для грузила гайку, которая крепила рельсу к шпале. За этим преступным занятием его накрыл путевой обходчик. Злоумышленнику дали реальный срок по 1081-й статье тогдашнего Уложения о наказаниях за вред царскому железнодорожному хозяйству. А бдительному обходчику выписали премию. Много лет прошло, но, как видим, дело Дениса Григорьева живет и процветает.

Между тем хищение противоугонов, тормозных колодок или даже гайки на рельсах – это не просто хулиганство, а серьезное преступление, которое можно подвести под статью 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Злоумышленники, снимающие детали с железнодорожного полотна для сдачи в пункты приема металлолома, подвергают риску жизни миллионов пассажиров. Их действия, по сути, диверсия. И здесь мера уголовной ответственности значительно жестче, чем по ст. 158 УК «Кража».

Нужны комплексные меры

По словам старшего специалиста направления по связям со СМИ Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте Александры Емельяновой, в 2008 году в борьбе со скупщиками цветного металла очень помогло постановление правительства РФ, запрещающее вывоз металлолома за границу из портов Дальнего Востока, кроме Петропавловска-Камчатского. После чего сразу же закрылись практически все точки приема металла в Приморье. И количество хищений на железной дороге снизилось до нуля: сбыта не было. Запрет регламентировался приказом Федеральной таможенной службы и просуществовал в течение полугода. В 2009 году экспортеры оспорили постановление в ФАС и ограничения отменили.

26 ноября 2011 года было принято очередное постановление правительства № 1148, запретившее экспорт лома черных металлов через любые порты Дальнего Востока, кроме Магадана. Но оно также действовало полгода. Третья попытка правительства РФ ограничить вывоз черных металлов за рубеж была предпринята 19 мая 2018 года изданием постановления № 584 «Об определении в Дальневосточном федеральном округе пунктов пропуска через госграницу для убытия из РФ за пределы таможенной территории ЕЭС отдельных категорий товаров». Норма касалась только лома черных металлов, так как с 2015 года металлолом признан стратегически важным товаром для внутреннего российского рынка. И в отношении его экспорта могут быть установлены запреты или ограничения.

Новые правила действовали 180 дней после опубликования постановления. Сегодня нет ограничений на экспорт черных и цветных металлов из России. Поэтому все вернулось на круги своя: похитители металла и нелегальные скупщики активизировались. Есть спрос – будет и предложение.

Сотрудники транспортной полиции убеждены, что набеги металлистов на железную дорогу будут продолжаться до тех пор, пока не ликвидируют незаконные пункты приема металла. Во Владивостоке их несколько десятков. Зачастую это обыкновенный 40-футовый контейнер либо металлический гараж без вывески и рекламы в целях конспирации.

Практически все пункты работают без лицензии. По оперативным данным, их хозяева в основном граждане Дагестана, а приемщики – жители республик Средней Азии, проживающие в Приморье без регистрации. И это уже проблема миграционных служб.

Вывод из сказанного однозначный: борьба с расхитителями черного и цветного металла и с нелегальными пунктами приема металла – это проблема не только транспортной полиции, но и всех, от кого зависит наша с вами безопасность. Иначе металлисты сначала растащат железную дорогу, а потом и до авиации доберутся. А там цветного металла тысячи тонн!

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте