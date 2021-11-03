Покупки 90-х ставим на учет Жителям Владивостока предлагают направить в администрацию города сведения о своих объектах недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но необходимая запись по каким-то причинам до сих пор не внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Речь идет о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, помещениях.

Как уточнили специалисты администрации города, вопрос регистрации в законном порядке всех объектов недвижимости очень важен прежде всего для самих граждан. Зарегистрированное право необходимо, к примеру, при возникновении споров с соседями по границам смежных земельных участков, при возведении объектов капитального и некапитального строительства, продаже или оставлении объектов недвижимости в наследство.

Документ пригодится в случае возникновения требования об освобождении незаконно занятого земельного участка, изъятия недвижимости для государственных и муниципальных нужд, при риске наложения границ смежных земельных участков. Оформленное право убережет от рисков совершения мошеннических действий со стороны недобросовестных участников гражданского оборота и в других ситуациях.

Правообладатели объектов недвижимости либо их представители, другие заинтересованные лица могут обратиться в администрацию города Владивостока и представить сведения и документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости.

Дополнительно при обращении необходимо указать сведения о почтовом адресе, адресе электронной почты для связи, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также СНИЛС (если есть).

Сведения могут быть представлены любым из следующих способов:

– почтой по адресу: 690091, Приморский край, город Владивосток, Океанский пр., д. 20;

– электронной почтой по адресу: adminvlc@vlc.ru;

– через интернет-приeмную администрации города Владивостока.

В администрации Владивостока подчеркивают: регистрация прав не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в отношении правообладателей, наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом.

По всем вопросам по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости можно обращаться в отдел по работе с ранее учтенными объектами недвижимости управления муниципальной собственности г. Владивостока по тел. 2-527-086.