Приморская спортсменка на первенстве России приплыла с серебром Спортсменка краевой спортивной школы олимпийского резерва Сафина Фаткулина успешно выступила на первенстве России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшем в Дзержинске. Соревнования собрали более 170 спортсменов из 33 субъектов.

Как сообщили в Приморской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 12-летней спортсменке пришлось конкурировать с опытными соперницами, старшими по возрасту.

«Эта серебряная медаль далась Сафине очень тяжело. Дистанцию в 100 метров на спине она преодолела за 1 минуту 23 секунды, что и принесло ей второе место на первенстве России в классе S9», – уточнили в федерации.

Спортсменка занимается плаванием под руководством тренера краевой спортшколы олимпийского резерва Виктории Тыкмановой. В апреле Сафина выиграла бронзу на чемпионате страны в Уфе.

Сергей ПЕТРОВ

Фото с сайта primorsky.ru