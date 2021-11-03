Проект отчаяния Идею создания пришкольного стадиона депутаты одобрили, но финансирование ему не досталось…

Современному школьному стадиону на Енисейской, кажется, не суждено появиться. Проект, разработанный неравнодушными местными жителями, не нашел поддержки в конкурсе инициативного бюджетирования.

«Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, местные разработали макет многофункциональной спортивной площадки, включающей в себя футбольное поле, прыжковую яму, площадки для волейбола и тенниса. Была готова даже примерная смета: общие затраты на строительство стадиона должны были составить 2 593 395 рублей»

Ранее «В» писал о борьбе горожан с точечной застройкой в районе Второй Речки. На пустыре, который в прошлом был открытой спортивной площадкой, должен появиться 17-этажный дом. При этом ученики школы № 7, расположенной в нескольких метрах от будущей стройки, вынуждены заниматься физкультурой на асфальте.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, местные жители разработали макет многофункциональной спортивной площадки, включающей в себя футбольное поле, прыжковую яму, площадки для волейбола и тенниса. Была готова даже примерная смета: общие затраты на строительство стадиона должны были составить 2 593 395 рублей.

Единственная загвоздка этого плана – необходимость обмена территорий. Согласно Земельному кодексу РФ участок, находящийся в государственной собственности, можно обменять на частную землю, если она будет использоваться для государственных или муниципальных нужд. Местные жители рассказали, что такую возможность они даже обсуждали с застройщиком. Дело за малым: убедить в необходимости стадиона городские власти.

Готовый макет был представлен на конкурсе «Твой проект» и даже понравился депутатам, но финансирования не получил.

– В конкурсе победила тропинка к школе № 60 на ул. Давыдова. Хотя нас и поддержали, никто не хочет связываться с обменом земли. Да и полученное бюджетирование нужно потратить в 2022 году, а мы бы только год судились, – считает местная жительница Алена Семенович.

Такой исход хоть и был ожидаем, все же расстроил горожан. Не добавляет оптимизма и позиция директора школы, которая напрямую заявляет: стадион ей не нужен. Недавно в прямом эфире на одном из местных телеканалов глава города Константин Шестаков рассказал об итогах общения с администрацией образовательного учреждения.

– Каждый хочет, чтобы рядом с домом был парк, сквер, спортивные площадки. Но при школе этот стадион юридически не закреплен. Я разговаривал с директором. Она говорит: «Умоляю, не передавайте мне этот стадион. Я его не могу содержать, – прокомментировал мэр Владивостока во время интервью.

Напомним, что застройщик – компания ИК «Система» – в своем проекте обещает возвести не только многоэтажку, но и спортивную площадку для всех желающих. Новый спортивный объект по документам администрации города должен расположиться на Хорольской, 26, что в нескольких метрах от заброшенного стадиона. Но прямо сейчас по этому адресу стоит частный дом. Да и площадь будущего спортивного комплекса в несколько раз превышает размеры территории, на которой его планируют установить. Каким образом застройщик собирается решить эту проблему, пока неизвестно.

Марина ЗУБКО