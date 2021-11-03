Приморцы не удержали победу в матче с лидером чемпионата В минувшее воскресенье в рамках чемпионата Футбольной национальной лиги – 2 в третьей группе на поле в Саратове сошлись главные претенденты на первое место в турнирной таблице – местный «Сокол» и «Динамо-Владивосток». И хотя для наших земляков матч был выездным, у принимающей стороны не было поддержки болельщиков.

Как и подобает лидерам первенства, поединок выдался на редкость упорным и зрелищным, с обилием голов и драматическим сюжетом. Равные по силам соперники играли в открытый наступательный футбол, хотя шансов на победу было больше у дальневосточников.

Уже в дебюте встречи хавбеки Артем Коржунов и Валерий Соломаха провели вдвоем отличную атаку на ворота саратовского клуба, которая завершилась ударом в створ мимо голкипера – 0:1.

Пропустив мяч, «Сокол» пошел в наступление большими силами. Несколько раз саратовцы были близки к тому, чтобы сравнять счет, однако в завершающей стадии у них на пути оказывались приморские защитники. И все же одна из атак на 32-й минуте закончилась голом в наши ворота – 1:1.

После перерыва пошла игра на встречных курсах. Владивостокцы чаще владели мячом и при каждом удобном случае били в створ вражеских ворот. Так, в начале второго тайма хорошая позиционная атака приморцев закончилась ударом головой Валерия Соломахи – мяч пролетел буквально рядом со штангой.

На 60-й минуте на чужой половине поля Дмитрий Котов пробросил мяч на Александра Васильева, а тот сильно пробил из-за пределов штрафной площадки точно в нижний угол ворот – 1:2.

Хозяева вновь бросились отыгрываться. В одной из атак саратовцев главный судья Артем Катайкин из Самары усмотрел нарушение правил со стороны «бело-голубых» и назначил в наши ворота пенальти. Благодаря ему хозяева спасли себя от поражения. До конца встречи счет так и не изменился – ничья 2:2.

«Сокол», имея в наличии 37 очков, остался на первом месте. «Динамо-Владивосток» набрало 33 очка и теперь располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Николай КУТЕНКИХ