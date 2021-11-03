Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Сегодня, 30 октября, во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий. Памятные мероприятия прошли у мемориала жертв политических репрессий на Лесном кладбище.

Отдать дань памяти и уважения погибшим пришли глава Владивостока Константин Шестаков, председатель думы города Андрей Брик, председатель Совета почетных граждан города и края Светлана Морозова, представители Владивостокской епархии и общественность.

В 2010 году здесь были перезахоронены человеческие останки, найденные при строительстве трассы пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Инициатором создания мемориала и строительства рядом с ним православной часовни Воскресения Христова выступила председатель Совета почетных граждан Приморского края и города Владивостока Светлана Морозова.

У мемориала жертв политических репрессий, где захоронены останки более 5 тысяч человек, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Священнослужители Владивостокской епархии провели обряд молитвенного поминовения всех невинно пострадавших в годы политических репрессий.

В завершение присутствующие возложили цветы к мемориалу и поставили поминальные свечи в часовне Воскресения Христова.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru