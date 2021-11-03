Пляж и набережная на мысе Кунгасном будут сохранены Мастер-план территории в районе мыса Кунгасного разрабатывают специалисты – проектировщики Владивостока. В документе будет предусмотрено комплексное и сбалансированное развитие этого городского пространства: зоны рекреации, реконструкция улично-дорожной сети, а также благоустройство набережной.

Основной задачей развития данной территории является свободный доступ к морю и комфортное пребывание жителей города. Планируемые зоны застройки будут встроены в концепцию развития территории с максимальным учетом перспективы развития общественных пространств.

Важная задача мастер-плана – предложить проектные решения для обеспечения транспортных связей, пешеходных маршрутов, а также комфортного доступа людей к побережью. Так, специалисты планируют создание полноценной четырехполосной городской улицы от переезда в районе Кунгасного до улицы Нефтеветка, а также далее – до Второй Речки. Полностью будет сохранен пляж на Кунгасном как одна из наиболее ценных зон рекреации. В работе над мастер-планом будут учтены самые современные тенденции развития территорий и городской среды.

«Территория набережной в районе мыса Кунгасного станет частью концепции развития побережья Амурского залива, которая разработана несколькими проектными организациями, среди которых – КБ «Стрелка», проектно-производственная компания «Конкрит Джангл», Дирекция общественных пространств Владивостока, – рассказал заместитель главы администрации Алексей Ляйфер. – Наша задача – предусмотреть на долгие годы вперед гармоничное развитие этой части городской территории практически в центре Владивостока».

Сергей ПЕТРОВ

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