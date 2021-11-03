Край на втором месте в ДФО по количеству выявленных поддельных купюр 34 фальшивые купюры выявлено в Приморье в третьем квартале 2021 года, сообщает пресс-служба Дальневосточного отделения Банка России. 29 из них имитировали банкноты номиналом в 5000 и 1000 рублей.

Хотя показатели не кажутся заоблачными, край все же опережает практически все регионы округа по числу подделок. Больше только в Бурятии: там удалось обнаружить 32 фальшивки. Замыкает тройку лидеров Камчатский край. Причем подделывают не только рубли. Кассирами из денежного оборота в Приморье было изъято 5 фальшивых стодолларовых купюр.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом число обнаруженных фальшивок уменьшилось в 3,2 раза. Способствует этому популярность бесконтактной оплаты в магазинах, кафе и общественном транспорте.

– Приморцы активно используют безналичные платежи, поэтому стало значительно меньше случаев, когда в маленьких магазинах, киосках или на автозаправках люди сталкиваются с подделками. К тому же многие торговые точки сегодня оснащены техникой для проверки подлинности банкнот, – рассказал начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.– Тем не менее подделки встречаются, поэтому необходимо уметь проверять банкноты без специальных приборов.

Марина ЗУБКО