Владивостокцы продолжают выбирать места для выгула собак Во Владивостоке продолжается голосование по выбору площадок для выгула и тренировки собак. На сегодняшний день в нем приняли участие 575 горожан.

Так, в Первомайском районе лидирует площадка в районе улиц Харьковской, 1 и Терешковой, 12. В Советском районе жители отдают предпочтение участку в районе дома № 57 на улице Русской. В Ленинском районе большинство проголосовало за площадку в районе улицы Шилкинской, 12, во Фрунзенском районе лидирует участок на улице Башидзе, 12, в Первореченском районе – площадка между домами № 15 и № 17 на улице Постышева.

Как отмечают в управлении туризма, инвестиций и городской среды, пять полноценных площадок для выгула и тренировок собак планируют обустроить уже в следующем году. Места расположения этих площадок могут выбрать сами жители города. Для этого специалисты администрации проводят опрос, который продлится до 21 ноября. Принять участие в нем может любой желающий.

Евгений СИДОРОВ