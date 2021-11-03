В крае разворачивают все новые и новые койко-места для больных В связи с ростом числа заболевших здравоохранение Приморья увеличивает коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. За последние четыре дня оборудовано дополнительно 360 мест, сейчас их 2423.

Министерство здравоохранения Приморского края отмечает значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с середины прошлой недели, нагрузка на поликлиники и стационары выросла в два раза.

«В Приморье пришла четвертая волна COVID-19. Уже вдвое выросло количество пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растет количество вызовов на дом и суточных госпитализаций. Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по аналогичному сценарию прошлого года», – рассказала заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Медики напоминают, что пациентам с симптомами респираторных инфекций необходимо обращаться в инфекционные кабинеты поликлиник, при высокой длительно несбиваемой температуре – вызывать врача на дом из поликлиники.

«В поликлиниках имеются препараты для амбулаторных пациентов с пневмонией. Они выдаются бесплатно тем, у кого пневмония и сопутствующие хронические заболевания, людям старшей возрастной группы после осмотра врачом», – обозначили в ведомстве.

Напомним, что существующий миф о связи вакцинации и роста заболеваемости не имеет подтверждения. Врачи подчеркивают, что количество заразившихся растет именно потому, что к наступлению осеннего эпидемиологического сезона в регионе не сформировался коллективный иммунитет – слишком низкий процент вакцинированных.

Евгений СИДОРОВ